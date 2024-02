Italia verso i 4 sport di squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024. Obiettivo 6 come a Tokyo?

Dopo aver sfiorato l’obiettivo in più di un’occasione nell’ultimo anno, l’Italia si è finalmente sbloccata questa settimana conquistando ufficialmente i primi pass olimpici per Parigi 2024 negli sport di squadra. Il Settebello ha aperto le danze battendo gli Stati Uniti agli ottavi di finale del Mondiale di Doha e strappando uno degli ultimi quattro slot a disposizione per il torneo a cinque cerchi di pallanuoto maschile.

Stamattina si è aggiunto anche il Setterosa, che ha battuto il Canada in un vero e proprio spareggio per le Olimpiadi concludendo in settima posizione la rassegna iridata e ottenendo una delle ultime due quote in palio per i Giochi di Parigi. Un risultato pesantissimo per l’Italia, che torna a qualificarsi nella pallanuoto femminile dopo l’assenza di Tokyo 2021.

A questo punto il Bel Paese si trova virtualmente a quota 4 team qualificati per la prossima edizione dei Giochi Olimpici, considerando di fatto una mera formalità i due pass della pallavolo. Le Nazionali azzurre di volley dovranno attendere la conclusione della fase a gironi della VNL 2024 per festeggiare l’ufficialità del ticket olimpico, che arriverà tramite il ranking FIVB dopo aver fallito l’obiettivo nei tornei preolimpici del 2023.

La graduatoria internazionale stilata al termine della fase preliminare della Nations League (conclusione il 16 giugno per le donne, il 23 giugno per gli uomini) assegnerà gli ultimi cinque pass per i Giochi, tenendo però presente l’obbligo del criterio di rappresentanza continentale (tra gli uomini un pass è obbligatoriamente indirizzato a una squadra africana, tra le donne uno per la migliore africana e uno per la migliore asiatica).

L’Italia è al momento ben piazzata nella classifica mondiale. Al momento gli uomini sono terzi alle spalle delle già qualificate Polonia e USA, davanti alle già qualificate Giappone e Brasile. Gli azzurri sarebbero al momento qualificati insieme ad Argentina, Slovenia, Serbia (l’Egitto sarà la migliore africana): il vantaggio sulle prime escluse è enorme, visto che si tratta di 106 punti su Cuba e 128 sull’Olanda. Le donne sono invece quinte alle spalle delle già qualificate Turchia, USA, Brasile, Serbia. Le azzurre sarebbero al momento qualificate insieme a Cina, Giappone, Olanda (il Kenya sarà la migliore africana): il vantaggio sulle prime escluse è rilevante visto che si parla di 73 punti sul Canada e 110 sulla Germania.

La presenza a Parigi di quattro squadre italiane evita dunque l’incubo di un ritorno a Seul 1988, ultima edizione in cui si qualificarono meno di quattro formazioni azzurre negli sport di squadra. Il prossimo obiettivo sarebbe quello di provare ad eguagliare Tokyo 2021, quando l’Italia riuscì a presentarsi in Giappone con ben 6 team complessivi: pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile, basket maschile, basket 3×3 femminile e softball (escluso dal programma olimpico per il 2024).

Per eguagliare quel target restano solamente due carte da giocare, ma sarà difficile centrare il pass con entrambe. In ordine cronologico le prime a provarci saranno le azzurre del basket 3×3, trascinate dalla fuoriclasse Rae Lin D’Alie, al preolimpico globale di Debrecen (16-19 maggio) in cui 16 nazioni si contenderanno gli ultimi 3 posti in palio per i Giochi.

Una sola chance a disposizione anche per il basket maschile, con i ragazzi del CT Pozzecco che dovranno vincere il torneo preolimpico di San Juan (2-7 luglio) per replicare la qualificazione a cinque cerchi di tre anni fa. L’Italia dovrà vedersela soprattutto con la fortissima (ma non imbattibile) Lituania e con i padroni di casa di Portorico, mentre le altre tre compagini sono sulla carta nettamente inferiori.