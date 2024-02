Pallamano, l’Italia sarà in terza fascia nel sorteggio delle qualificazioni agli Europei 2026

L’EHF (la Federazione Europea Pallamano) ha pubblicato al termine degli Europei il ranking aggiornato delle competizioni maschili: l’Italia è stata promossa in terza fascia in occasione del sorteggio per le prossime qualificazioni agli Europei 2026.

L’Italia si trova in 29ma posizione con 76 punti, gli stessi di Finlandia ed Israele, ma a differenza di finnici ed israeliani, sarà, per la prima volta nella storia da quando gli Europei sono stati allargati da 16 a 24 squadre, in terza fascia e non in quarta.

In prima fascia ci saranno Germania, Spagna, Ungheria, Islanda, Croazia, Slovenia, Portogallo e Paesi Bassi, mentre in seconda Austria, Montenegro, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Far Oer e Grecia, infine in quarta Finlandia, Israele, Estonia, Georgia, Turchia, Lussemburgo, Kosovo e Lettonia.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO 2026

Urna 1: Germania, Spagna, Ungheria, Islanda, Croazia, Slovenia, Portogallo, Paesi Bassi.

Urna 2: Austria, Montenegro, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Far Oer, Grecia.

Urna 3: Bosnia Erzegovina, Slovacchia, Belgio, Svizzera, Romania, Lituania, Ucraina, Italia.

Urna 4: Finlandia, Israele, Estonia, Georgia, Turchia, Lussemburgo, Kosovo, Lettonia.