Pallamano: Brixen e Alperia Black Devils insieme in testa dopo la 18esima della Serie A Gold

La 18esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold di pallamano è ufficialmente andata in archivio, in questo intenso 2023-2024. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Il risultato più importante arriva con la vittoria per 24-23 degli Alperia Black Devils sul Brixen, in un match che ha ridefinito la vetta della classifica, anche se il Brixen ha una partita in meno.

Da non sottovalutare, inoltre, il 22-22 tra Sassari e Fasano, così come la sconfitta per 28-24 del Bolzano in casa del Cassano Magnano e il pesantissimo 26-27 del Conversano in casa di un Secchia Rubiera assai coriaceo.

Infine, da registrare, vi sono il netto 27-18 del Teamnetwork Albatro sul Trieste, il 34-36 a domicilio del Pressano sul Macagi Cingoli e il 35-34 spumeggiante del Carpi sullo Sparer Eppan.

La classifica aggiornata:

Brixen 28*, Alperia Black Devils 28, Sidea Group Fasano 27*, Bolzano 26, Conversano 25*, Cassano Magnago 24, Raimond Ego Sassari 23, Sparer Eppan 13, Macagi Cingoli 12*, Teamnetwork Albatro 12, Trieste 10, Secchia Rubiera 7, Pressano 7, Carpi 6

*una partita in meno