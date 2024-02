Pagelle Italia-Turchia basket 87-80: Melli dominante, ottima prestazione di Procida e Pajola

PAGELLE ITALIA-TURCHIA 87-80

Marco Spissu 6,5: la sua tripla nell’ultimo quarto fa respirare l’Italia e blocca l’ultimo assalto turco. Sicuramente la giocata più importante della sua partita, chiusa comunque con 12 punti e 3/5 dall’arco.

Niccolò Mannion 6,5: il dato più importante della sua partita è il +13 nel plus/minus. Decisamente importante il suo impatto nel primo tempo, dove segna sette dei suoi dieci punti finali. Mette a referto anche 4 assist.

Stefano Tonut 6,5: molto meglio nella ripresa rispetto alla prima parte del match. Alla fine conclude comunque con 12 punti, con alcuni canestri chiave per stoppare la rimonta turca e per chiudere la partita, come l’imperiosa schiacciata finale.

Nicolò Melli 8: il primo tempo del capitano è enciclopedico. Semplicemente dominante il giocatore dell’Olimpia Milano, che firma tutti i suoi 17 punti nei primi venti minuti, dimostrandosi un fattore decisivo nell’allungo azzurro. Ci mette anche 7 rimbalzi e 3 assist, oltre al solito immenso contributo in difesa.

Diego Flaccadori s.v: solamente due minuti in campo per il play dell’Olimpia.

Amedeo Tessitori s.v: non giudicabili i suoi quattro minuti in campo, dove comunque mette a referto 2 punti.

Giampaolo Ricci 6,5: è quello che gioca più minuti di tutti (30), ancora di più di Melli. Pozzecco sa dell’importanza delle piccole cose di Pippo, ma il lungo azzurro lo premia anche con 11 punti, anche se con 1/5 dall’arco. Bene in difesa.

Achille Polonara 6,5: sono nove punti in quindici minuti in campo, dove comunque ci mette il suo zampino in alcuni momento chiave dell’incontro, soprattutto nel primo tempo. Unica pecca lo 0/3 dalla lunetta.

Luca Severini s.v: Pozzecco lo lascia seduto per tutta la partita

Gabriele Procida 7: sette punti, ma soprattutto dieci rimbalzi. In ogni giocata in entrambe le metà del campo mostra sempre le sue immense doti atletiche. Importantissimo anche il suo impatto difensivo. L’esperienza in Eurolega gli sta facendo benissimo.

Alessandro Pajola 7: con lui in campo la squadra segna un +15. Fondamentale come sempre la sua difesa sui piccoli della Turchia, dove leva ossigeno ad ogni avversario, ma ottimo anche il contributo in attacco, non tanto per i 5 punti segnati, ma soprattutto per i 7 assist.

John Petrucelli 6: non ha lo stesso spazio offensivo che può avere a Brescia ed infatti chiude con solo due punti e solo tre tiri dal campo. Comunque sempre ottimo l’atteggiamento nei sedici minuti in campo, soprattutto in difesa.

Gianmarco Pozzecco 7: buona la prima per l’Italia contro quella che dovrebbe essere l’avversaria più ostica del girone. Una vittoria ampiamente meritata dagli azzurri. Domenica la sfida in Ungheria per mettere già quasi in ghiaccio la qualificazione.