Omloop Het Nieuwsblad 2024: prima sfida sui muri del Belgio. Wout van Aert il favorito

Si comincia, arriva il periodo forse più intenso e spettacolare dell’anno per quanto riguarda il ciclismo su strada: domani il primo antipasto di Classiche del Nord con la prima sfida sui muri del Belgio alla Omloop Het Nieuwsblad. Settantanovesima edizione per la corsa fiamminga, con partenza da Gent ed arrivo a Ninove dopo 202,2 chilometri, andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

La situazione diventerà interessante dopo il passaggio da Oudenaarde, attorno al chilometro 100, quando il gruppo scalerà il Kattenberg (900 metri al 5,6%) e si entrerà nella fase saliente del percorso con tanto sterrato, muri e pavé. Il finale comincerà con il Wolvenberg (645 metri al 7,9%), seguito in subito dai tratti sulle pietre di Karkgate e Jagerij e dal muro di Molenberg (500 metri al 7%). A questo punto sarà di nuovo il momento dell’accoppiata Haaghoek-Leberg già affrontata in precedenza, prima del muretto di Berendries (940 metri al 7%), seguito immediatamente dal Elverenberg – Vossenhol (1268 metri al 3,6%).

Prima del traguardo di Ninove ci sarà un passaggio iconico: il Muro di Grammont. In tanti possono fare la differenza su un tratto con pendenze in doppia cifra e completamente in lastricato. Potrebbe essere uno snodo fondamentale della corsa. Ci sarà poi il Bosberg (980 metri al 5,8%), ultimo muro di giornata. Dalla cima mancheranno solo 11,8 chilometri di corsa fino all’arrivo posto a Ninove, con un rettilineo che sarà leggermente in salita.

FAVORITI

Team Visma | Lease a Bike che si presenta con uno squadrone assurdo: il favorito d’obbligo è Wout van Aert, ma con lui c’è il campione d’Europa Christophe Laporte e anche il campione uscente della corsa Tiesj Benoot. Occhio a Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), all’esordio stagionale, pronto a giocarsi qualcosa di importante anche nelle classiche. Chiuse secondo l’anno scorso stupendo tutti Arnaud De Lie (Lotto Dstny) che quest’anno ha più consapevolezza e dunque può giocarsela alla pari con i big. Sembra in una buona condizione anche Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers).

ITALIANI IN GARA

Occhi puntati su Alberto Bettiol che ha iniziato in modo più che positivo la stagione e vuole giocarsi le proprie carte nelle Classiche del Nord. Pronto a far bene anche Jonathan Milan che cerca il salto di qualità nelle corse di un giorno.