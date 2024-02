Olimpia Milano-Napoli oggi in tv, finale Coppa Italia basket 2024: orario, programma, streaming

Si alza il sipario sull’atto conclusivo della Final Eight di Coppa Italia di basket! Oggi domenica 18 febbraio alle 17:45 in quel di Torino sapremo chi alzerà il trofeo tra l’Olimpia Milano e la sorpresa GeVi Napoli aggiornando così la propria bacheca.

I meneghini arrivano alla finale odierna dopo due successi netti e convincenti nei quarti contro Trento (80-57) e contro la Reyer Venezia in semifinale (100-77), trascinati dai punti pesanti di Shavon Shields e dalle giocate difensive di Nicolò Melli. Per i campioni d’Italia la possibilità di aggiudicarsi la Coppa Italia per la nona volta nella propria storia, diventando così la squadra più vincente di questa competizione e staccando la Virtus Bologna e la Benetton Treviso a quota otto.

La GeVi Napoli vuole provare a mettere in difficoltà la ben più blasonata corazzata milanese. I partenopei dopo aver eliminato la Germani Brescia nei quarti di finale hanno estromesso l’Unahotels Reggio Emilia nella semifinale di ieri sera al termine di 45′ di autentica battaglia in cui la compagine campana ha rimontato anche dal -12 con un Jacob Pullen ancora protagonista con 21 punti insieme a Tyler Ennis.

Palla a due che verrà alzata all’Inalpi Arena di Torino alle ore 17:45. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52), mentre per gli abbonati su Eurosport 2 HD. La diretta streaming sarà invece garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta LIVE testuale, con aggiornamenti costanti della finale della Coppa Italia di basket 2024!

Guarda le Final Eight di Coppa Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2024 OGGI

Domenica 18 febbraio

Finale

Ore 17:45 EA7 Emporio Armani Milano-GeVi Napoli Basket – Diretta TV in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52); per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-NAPOLI FINALE COPPA ITALIA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti sul Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (Canale 52); per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport