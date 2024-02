O Gran Camiño 2024, Jonas Vingegaard si sblocca e vince in solitaria la seconda tappa

Jonas Vingegaard lascia subito il segno alla sua prima gara stagionale. Il danese ha trionfato nella seconda tappa della O Gran Camiño 2024 da Taboada a Chantada di 151 chilometri. Ieri il leader della Visma | Lease a Bike aveva deciso di non rischiare nella cronometro, visto che la tappa non sarebbe stata considerata per la classifica generale a causa delle condizioni climatiche (vento troppo forte).

Una vittoria di classe e autorità quella del danese, che ha sferrato una serie di accelerazioni sull’ultimo strappo (Alto de San Pedro de Licora), facendo poi il vuoto dietro di sé. Gli ultimi a mollare sono stati i colombiani Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Jefferson Cepeda (Caja Rural – RGA), con il primo che ha battuto allo sprint il connazionale.

Alla fine sono comunque 24 i secondi di distacco di Bernal dal vincitore. Quarto posto per il giovane belga Cian Uijtdebroeks, compagno di squadra di Vingegaard ed arrivato quarto a 39 secondi dal suo capitano. Quinta posizione per il francese Lenny Martinez (Groupama – FDJ) a 40 secondi. Buon ottavo posto per Matteo Fabbro (Team Polti Kometa) rimasto comunque nel gruppo dei migliori, chiudendo a 46 secondi dalla vetta.

In classifica generale chiaramente Vingegaard è al comando con 20 secondi su Bernal e 30 su Cepeda. Fabbro si trova al decimo posto, ma appaiato a tantissimi ciclisti a 50 secondi. Domani altra tappa tortuosa, con tanti GPM, con partenza da Xinzo de Limia a arrivo a Castelo de Ribadavia (176km).