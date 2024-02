Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Non so da dove ho tirato fuori queste energie. 50 rana più competitivi dei 100”

Nicolò Martinenghi fa quello che deve nelle batterie dei 50 rana. L’azzurro accede senza troppe problematiche alle semifinali dei Mondiali di Doha vincendo la quinta e penultima batteria in 26.75 e firmando il quarto tempo assoluto.

“Non so dove ho tirato fuori queste energie – dichiara l’azzurro al termine della prova ai microfoni Rai – questa notte sarò riuscito a dormire una ventina di minuti. Ho fatto tantissimi errori ma sono contentissimo della prestazione. I 50 sono sempre così, puoi sbagliare tanto e fare un gran tempo e fare tutto perfetto e non trovare il tempo giusto, vedremo“.

Negli ultimi metri si è visto un ritmo un po’ più compassato da parte dell’azzurro: “Nelle ultime bracciate ero un po’ imballato. Quindi ci può stare questo rallentamento, oggi mi aspettavo questo“.

Martinenghi passa poi ad analizzare la gara che si troverà di fronte: “I 50 rana sono più competitivi dei 100, sarà molto più difficile fare risultato. Giusto che sia così, poiché ci sono tanti specialisti. A volte mi piace tanto fare i 50 e altre volte non mi piace per nulla, oggi mi piace“. E se un giorno ci fosse un pensierino sui 200 metri? “Ci stiamo lavorando, ma non qui. I ritmi di bracciata e nuotata improntati anche sui 200 non per essere competitivi ma sempre in funzione dei 100“.

