Nuoto, Nicolò Martinenghi dopo l’argento: “Una delle migliori gare della mia vita”

Nicolò Martinenghi si guadagna la medaglia d’argento nei 50 rana ai Mondiali di nuoto a Doha 2024. Tete ha dato tutto, vedendo sfumare il primo gradino del podio per soli sette centesimi, con l’australiano Sam Williamson che l’ha bruciato nella parte finale. In ogni caso rimane la positività della gara per l’azzurro.

Queste le sue parole a caldo in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “È da un po’ di anni che ho questa voglia di vincere nei 50 e mi manca sempre qualche centesimo, alla fine diventerò miliardario con questi centesimi per strada (ride, ndr). Sono contentissimo, ho fatto una delle gare più belle di sempre secondo me in questo 50. Aver fatto 26.3 è qualcosa di veramente importante e dà molta fiducia. Ho fatto qualche errore, in partenza ho un po’ bucato e anche l’arrivo non è stato perfetto”.

L’analisi della gara resta estremamente positiva: “I 50 sono anche questo, ma comunque secondo me è stata un’ottima gara, perdere facendo 26.3 è comunque qualcosa di bello, quindi ho un po’ di amaro, ma spero di riuscire a sognare un oro. Prima della partenza ho detto che stavo bene, non avevo ansia, mi sentivo molto me stesso ed è stato veramente bello nuotare in questa finale. Adesso ho una staffetta fra pochi minuti“.