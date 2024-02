Nuoto, Michele Lamberti non si migliora in finale ed è 7° nei 50 dorso ai Mondiali. Vince Cooper

La sessione serale dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto si è aperta all’Aspire Dome di Doha (Qatar) con la finale maschile dei 50 dorso, che ha visto il trionfo abbastanza netto del giovane australiano Isaac Cooper con il tempo di 24.13. Primo titolo iridato individuale della carriera per il ventenne aussie, che si era già tolto delle belle soddisfazioni in staffetta nei grandi eventi.

Cooper è stato il più reattivo del lotto in partenza, uscendo per primo dalla subacquea e mantenendo la leadership fino all’arrivo con una nuotata efficace. Completano il podio l’americano Hunter Armstrong, argento con 24.33, ed il polacco Ksawery Masiuk, bronzo con 24.44. A seguire troviamo il sudafricano Pieter Coetze 4° in 24.59, il tedesco Ole Braunschweig, 5° in 24.74, e lo spagnolo Hugo Gonzalez, 6° in 24.77.

Buona prestazione ma piccolo passo indietro rispetto all’exploit di ieri in semifinale per Michele Lamberti, che ha chiuso in settima posizione la sua prima finale ad un Mondiale senior in 24.82 (più lento di 14 centesimi rispetto al nuovo personale), trovando un’ottima partenza tra reazione e subacquea ma pagando dazio nella parte nuotata rispetto ai più forti.