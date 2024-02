Nuoto, Matteo Ciampi: “Sono contrariato”; Marco De Tullio: “Spero di ritrovarmi presto”

Non ci saranno rappresentanti italiani nelle semifinali dei 200 metri stile libero maschili ai Mondiali 2024 di nuoto: a Doha, in Qatar, le batterie hanno visto Matteo Ciampi chiudere in 1’47″65, al 24° posto, e Marco De Tullio far segnare 1’48″46, in 29ma posizione. I due azzurri dopo la gara hanno analizzato le rispettive prestazioni ai microfoni di Rai Sport.

Marco De Tullio: “Spero di ritrovarmi presto perché voglio divertirmi, voglio tornare a fare delle competizioni che mi diano proprio la voglia di nuotare, di andare forte. C’è poco da raggiungere a quello che ho detto ieri, penso che comunque la gara sia andata sulla stessa linea, quindi niente. Adesso ci sarà la staffetta, proverò insieme agli altri a dare quello che mi è rimasto, quindi vediamo un po’. Torno a casa poi, perché ci sono delle gare molto importanti“.

Matteo Ciampi: “Per fare questa finale il tempo era anche molto fattibile, perché è alto. Non lo so, sinceramente mi sentivo bene, in questi giorni mi sento bene, ho dato tutto. Adesso ho quattro giorni di riposo, abbiamo una staffetta. Sono un po’ contrariato per il tempo, però evidentemente valgo questo. Penso anche che i risultati buoni, anzi di rilievo, poi ti diano la fiducia per continuare a spingere. In questo momento forse mi manca un po’, però, ripeto, è ancora lunga, sia il Campionato che la stagione, quindi vediamo di invertire il trend“.