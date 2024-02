Nuoto, Martinenghi d’argento: “Volevo il terzo podio di fila. Più di così non valevo come tempo”

Una finale, un argento per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corsia di Doha. Nicolò Martinenghi sale per la terza volta consecutiva sul podio iridato dei 100 rana: per lui il secondo posto alle spalle di Nic Fink grazie al tempo di 58”84; magari non enorme, ma quel che conta è il risultato.

“Stranamente mi sono interrogato sul fatto che potesse essere il terzo podio in tre edizioni dei Mondiali – esordisce Martinenghi in zona mista alla Rai – È stata una gara strana: a parte Nic che ha volato nei primi 50 metri non vedevo nulla, siamo stati un po’ lenti. Questo testimonia come ogni gara è a sé, l’importante è saperci essere nel momento giusto“.

Un risultato che sa di rivalsa per Nicolò: “Ho dimostrato che quando devo tirare fuori la grinta ce la metto tutto, medaglia o meno. Questo per me è motivo d’orgoglio; ho passato un anno difficile, questo per me segna un nuovo inizio con una medaglia in più“.

“Mi sento abbastanza stremato – dice Martinenghi parlando della gara – volevo passare sui 27”4 ai primi 50 e ci sono riuscito, speravo di fare un po’ meglio nella vasca di ritorno. Sapevo che oggi valevo poco sotto i 59 secondi, non sapevo che fosse così anche per gli altri oltre Fink. Quando ho visto la seconda luce sul blocco, equivalente al secondo posto, mi ha reso contentissimo“.