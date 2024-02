Nuoto, Marco De Tullio e Matteo Ciampi non approdano alla Finale dei 400 sl a Doha. Eliminato Hafnaoui

Non ci sono buone notizie per l’Italia nelle batterie dei 400 stile libero uomini dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar). All’Aspire Dome ha avuto inizio la rassegna iridata tra le corsie e le otto vasche non hanno riservato al Bel Paese quel che si sperava. Due gli atleti sui blocchetti di partenza: Marco De Tullio e Matteo Ciampi.

Il pugliese è rimasto molto distante dai suoi migliori crono (3:44.14) e, dopo aver toccato la piastra ai 200 metri in 1:52.61, è letteralmente crollato nella seconda parte della prova. Il 3:49.44 (24° tempo dell’overall) di chiusura la dice lunga sulla qualità del suo riscontro.

Niente Finale anche per Ciampi, impostando una prova sugli stessi ritmi di De Tullio (1:52.08 ai 200 metri) e non avendo un cambio di passo nella seconda parte. Per lui, che ha caratteristiche più da duecentista, questa può anche essere interpretata come una gara di assaggio, ma resta il fatto il che suo personale da 3:46.25 è lontano dal 3:47.23 nuotato stamane.

Davanti a tutti l’australiano Elijah Winnington, campione del mondo dei 400 sl a Budapest (Ungheria) nel 2022, che ha realizzato il crono di 3:44.37 a precedere il massimo riferimento europeo, Lukas Martens (3:44.77), e il coreano Kim Woomin (3:45.14). Un atto conclusivo nel quale è rimasto escluso il campione olimpico di Tokyo e argento iridato a Fukuoka (Giappone), Ahmed Hafnauoi. Il tunisino non è andato oltre il 17° tempo dell’overall (3:48.05) e questo andrà considerato in vista di 800 e 1500 sl in cui sarà impegnato anche Gregorio Paltrinieri.