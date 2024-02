Nuoto, Marco De Tullio crudo: “Di questo passo rimango a casa a guardare le Olimpiadi”

Marco De Tullio non si qualifica per la Finale dei 400 stile libero e comincia molto male i Campionati Mondiali 2024 di nuoto. All’Aspire Dome di Doha il pugliese si è reso protagonista di una prestazione ampiamente al di sotto delle aspettative, arrivando addirittura ultimo nella sua heat e attestandosi in 24ma posizione overall al termine delle batterie con un crono di 3’49″44, lontano oltre 5 secondi dal personale.

“Non so che dire sinceramente. Sono molto amareggiato e dispiaciuto. Non riesco più a gareggiare e ad allenarmi bene come voglio. Vorrei parlarne con il mio allenatore. Sarà difficile perché ovviamente è tutto più complicato quando le cose vanno male. Questi momenti vanno affrontati e vanno lasciati alle spalle, quindi cercherò di fare qualcosa per cambiare un po’ la rotta”, il commento a caldo dell’azzurro ai microfoni della Rai.

“Di questo passo rimango a casa a vedere le Olimpiadi. Spero veramente in una svolta, in questo poco tempo che manca all’Assoluto e al Settecolli, però sicuramente questa non è una prova che mi ha soddisfatto. Cercherò di riposarmi per il 200 di domani. In realtà non stavo neanche malissimo. Non sono riuscito ad allenarmi benissimo. Probabilmente avevo un po’ di tensione in più. Non è una scusa, ma a febbraio è difficile gareggiare così. Vedremo tra qualche settimana“, aggiunge De Tullio.