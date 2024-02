Nuoto, Francesca Fangio: “Non ho idea di cosa sia successo, non avevo le stesse energie del mattino”

Deludente controprestazione per Francesca Fangio ai Mondiali di nuoto in quel di Doha. Dopo un’ottima prova in mattinata, nel primo turno, l’azzurra in semifinale non riesce a confermarsi nei 200 rana.

L’azzurra chiude quarta con 2’26″39 la sua batteria, facendo addirittura peggio rispetto al mattino ed è una grande occasione persa, visto che l’accesso all’ultimo atto era veramente fattibile.

Sulla sua prova rispetto al mattino: “Non ne ho idea. In acqua stavo bene, nel riscaldamento. Stamattina ho fatto un decimo della fatica di oggi pomeriggio, non ne ho idea. Non ero neanche così tesa, o almeno non mi sembrava. Mi sono buttata in acqua e dalle prime bracciate sentivo che non avevo la stessa energia di stamattina. Mi dispiace molto”.

Nessuna opportunità di andare avanti: “Con questo tempo non si può entrare in finale, la seconda semifinale sarà molto più veloce, mi dispiace”.