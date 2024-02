Nuoto di fondo, Sharon van Rouwendaal fa doppietta e conquista la 5 km a Doha. 7ª Gabbrielleschi

Sharon van Rouwendaal ha concesso il bis e ha fatto sua la 5 km dei Mondiali di nuoto di fondo a Doha. Nelle acque libere dell’Old Port della capitale del Qatar, la neerlandese ha confermato la straordinaria condizione che era già emersa nel corso della 10 km, andando a vincere il suo terzo oro iridato della carriera e conquistare il decimo podio con i colori dell’arcobaleno.

Una gara nella quale la neerlandese ha iniziato fin da subito a martellare, salvo poi lasciare l’iniziativa all’americana Katie Grimes e poi all’australiana Chelsea Gubecka. Quest’ultima ha provato a far saltare il banco con una bella progressione nell’ultimo giro, ma negli ultimi 200 metri l’azione di van Rouwendaal è stata impressionante.

La rappresentante dei Paesi Bassi, dunque, si è imposta con il crono di 57:33.90 a precedere Gubecka di 1.10 e la campionessa olimpica in carica della 10 km, Ana Marcela Cunha, di 2.90. Niente da fare per Grimes, ai piedi del podio (quarta) a 4.50.

Ci ha provato Giulia Gabbrielleschi a rimanere aggrappata al gruppo delle migliori fino alla fine, ma il cambio di passo imposto da Gubecka è stato tale che l’azzurra non ha avuto modo di giocarsi le proprie chance per il podio. Settimo posto per lei a 13.70 dalla vetta. Più indietro Barbara Pozzobon, che non ha mai trovato il ritmo giusto nel corso di questa 5 km, chiudendo in tredicesima posizione a 24.60 dalla vincitrice.