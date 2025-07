LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: stavolta è caccia all’oro per l’Italia con Taddeucci e Paltrinieri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nella giornata di oggi si disputa la staffetta 4×1500 mista. Ultimo atto dei Mondiali di nuoto in acque libere nella spettacolare cornice del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, a Singapore.. Dopo le emozioni delle 10 km, delle 5 km e delle knockout race, tutte le squadre migliori si presentano con i loro atleti più in forma, e lo spettacolo è assicurato. L’Italia finora ha collezionato ben cinque medaglie, tutte d’argento e oggi punta all’oro anche se la concorrenza non manca di certo

Tra le nazionali più attese c’è l’Italia, reduce da un bottino di alto livello nelle prove individuali. Gregorio Paltrinieri, fresco argento nella 5 e nella 10 km e quarto nella finale sprint della 3 km knockout, guiderà la formazione azzurra insieme a Ginevra Taddeucci, tre volte sul podio finora e a caccia dell’en plein di medaglie in questa edizione dei Mondiali, Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, quarto nella 5 km. Il quartetto azzurro mescola esperienza e condizione attuale, puntando decisamente al podio. Prima le due donne, Pozzobon e Taddeucci, poi Guidi e Paltrinieri

Attenzione alla Germania, che schiera una formazione solida capitanata dal tre volte medaglia d’oro Florian Wellbrock, con le eccellenze di Celine Rieder in apertura, Oliver Klemet e Isabel Gose e all’Australia che ha ostruito la squadra attorno alla super campionessa Moesha Johnson, con Gubecka, Sloman e Lee. L’altra super favorita è l’Ungheria sarà della partita, forte di un team con Bettina Fabian e Viktoria Mihalyvari – oro e argento europei tra 10 km e 5 km – e con due protagonisti del panorama maschile: David Betlehem, che si è ripreso dopo un avvio non semplice e Kristof Rasovszky, autentico protagonista dei giochi olimpici lo scorso anno e degli Europei di Stari Grad e stranamente in difficoltà a Singapore. La quinta incomoda è Francia potrebbe affidarsi a Logan Fontaine, argento nella knockout a Stari Grad, a Marc Antoine Olivier, doppio bronzo a Singapore nella 5 km e nella Knockout, affiancati da Clemence Coccordano e Ines Delacroix.

Il contesto tecnico è ideale per una prova avvincente. Dopo il debutto assoluto delle knockout race, la 4×1500 chiude nel segno della strategia e della resistenza. Sarà decisiva la gestione delle scie e la scelta degli ordini di partenza: molti team opteranno per iniziare con una donna e chiudere con l’uomo più veloce, ma non è escluso che ci siano sorprese tattiche. Per l’Italia, una vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta di un Mondiale che, a prescindere dalla prova odierna, resteràò nella storia per le prestazioni di Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci.

Nella giornata di oggi si disputa la staffetta 4×1500 mista alle 2.00