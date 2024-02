Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 9 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, venerdì 9 febbraio, andrà in scena la nona giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha. Nella capitale del Qatar il day-9 prevede le gare del nuoto artistico, dei tuffi e del torneo di pallanuoto maschile. Una competizione importante non soltanto per l’assegnazione delle medaglie iridate, ma anche della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nei tuffi assisteremo a semifinale e Finale della prova femminile dai tre metri. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tenteranno di rientrare nell’atto conclusivo, per dare un connotato diverso a una rassegna iridata sottotono per loro. Dalla piattaforma ci saranno anche i preliminari della gara individuale in cui saranno impegnati Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen.

Alle 10.00 torna in acqua il Settebello. La Nazionale guidata da Sandro Campagna, sconfitta ai rigori dall’Ungheria nel girone, cercherà un pronto riscatto contro la Romania al fine di resettare e prepararsi a quel che sarà. Una prova di carattere ci si aspetta dagli azzurri. A ora di pranzo, poi, importantissima Finale del programma libero delle squadre nel nuoto artistico. Ci si gioca l’accesso ai Giochi e l’Italia non vorrà fallire, considerando il combinato degli score nelle altre routine, ovvero acrobatica e tecnica.

La nona giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2, relativamente alla Finale del trampolino tre metri donne; in streaming su RaiPlay e su RaiPlay3 (sessione mattutina dei tuffi). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

07.00 Pallanuoto: Montenegro vs Giappone (fase a gironi)

07.30 Nuoto artistico: duo misto libero – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino 3 metri donne – Semifinale

08.30 Pallanuoto: Kazakistan vs Ungheria (fase a gironi)

10.00 Pallanuoto: Romania vs Italia (fase a gironi)

10.30 Tuffi: piattaforma maschile – Preliminari

11.30 Pallanuoto: Australia vs Spagna (fase a gironi)

12.00 Nuoto artistico: programma libero squadre – Finale

14.00 Pallanuoto: Sudafrica vs Croazia (fase a gironi)

15.30 Pallanuoto: Serbia vs USA (fase a gironi)

16.30 Tuffi: trampolino tre metri donne – Finale

17.00 Pallanuoto: Grecia vs Francia (fase a gironi)

18.30 Pallanuoto: Brasile vs Cina (fase a gironi)

AZZURRI IN GARA

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

08.00 Tuffi: trampolino 3 metri donne – Semifinale (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

10.00 Pallanuoto: Romania vs Italia (fase a gironi)

10.30 Tuffi: piattaforma maschile – Preliminari (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

12.00 Nuoto artistico: programma libero squadre – Finale (Italia)

16.30 Tuffi: trampolino tre metri donne – Finale (eventualmente Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay; RaiPlay 3 (tuffi nella sessione mattutina)

Diretta testuale: OA Sport