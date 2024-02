Nuoto di fondo, Acerenza e Verani ottengono il pass olimpico nella 10 km! Oro iridato per Rasosvzky

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la 10 km maschile del nuoto di fondo dei Mondiali 2024 di Doha. L’Old Port è stato teatro della prova in acque libere, che metteva in palio non solo le medaglie iridate ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25 il percorso affrontato “caimani“.

Ebbene, l’ungherese Kristóf Rasovszky si è tolto la soddisfazione di vincere il suo primo titolo mondiale in questa specialità, la più prestigiosa, dopo l’argento dell’anno scorso a Fukuoka. Il magiaro ha fatto gara di testa per la larga parte di questa 10 km, per poi tirare il fiato nel penultimo giro e sferrare l’attacco decisivo nelle ultime battute. Ungherese che quindi si è imposto con il crono di 1:48:21.20 a precedere il francese Marc-Antoine Olivier di 2.40 e il britannico Hector Pardoe di 8.00.

In casa Italia il target della qualificazione a Cinque Cerchi è stato centrato, visti il settimo posto di Domenico Acerenza a 9.20 e l’ottavo di Dario Verani a 9.60. Il lucano ha lottato anche per il podio, ma negli ultimi 500 metri non ha avuto lo spunto per essere nella top-3. Tuttavia, la carta olimpica era la priorità e Mimmo l’ha ottenuta. Ci sarà da lavorare per essere competitivo a Parigi.

Per Verani una prestazione consistente, gareggiando nel suo modo tipico: ritmo tranquillo nella prima parte e risalita chiara nella seconda. Un piazzamento che gli vale un pass olimpico con l’asterisco, dal momento che sappiamo che questo sia già di Gregorio Paltrinieri per via del suo crono nei 1500 stile libero, come da regolamento. Parlando comunque di slot per nazioni, in caso di emergenza l’Italia ha la certezza di avere due atleti ai Giochi. Nel caso specifico, si tratta di Acerenza e di Greg.