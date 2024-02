Nuoto artistico, Minisini: “Errore inaccettabile”. Pedotti: “Non mi deve restituire nulla: un onore gareggiare con lui”

Giorgio Minisini ha purtroppo commesso un grave errore nella parte conclusiva dell’esercizio nel duo misto tecnico e l‘Italia non è riuscita a salire sul podio ai Mondiali 2024 di nuoto artistico. L’azzurro, scesa in acqua a Doha (Qatar) in coppia con Susanna Pedotti, ha perso il tempo proprio nelle battute conclusive di un esercizio apparso complessivamente valido e che sarebbe valso ampiamente una medaglia (si poteva lottare anche per l’oro dopo il secondo posto in qualifica). La neonata coppia ha concluso al sesto posto con il punteggio complessivo di 204,3316 (25,45 per le difficoltà; 97,7 di impressione artistica; 107,6316 di esecuzione).

Giorgio Minisini ha espresso tutta la propria amarezza attraverso i canali federali: “In questo sport è cosi e bisogna accettarlo. Sarà una notte agitata ma da domani ci rimettiamo a lavoro. Ci sono ancora tante gare da affrontare. Ho commesso un errore nell’ultimo pezzo di gambe, è stata una giornata lunga e sicuramente c’era molta tensione ma da un atleta d’esperienza certe cose non sono accettabili. Questa è una cosa che devo elaborare e devo maturare perché evidentemente segnala che c’è ancora del lavoro da fare. Sono certo che le soddisfazioni arriveranno“.

Giorgio Minisini si è voluto scusare con la compagna di gara: “Mi dispiace per Susy. Questa coppia funziona, con lei ho lavorato bene e spero di restituirle al più presto ciò che lo ho tolto oggi”. Susanna Pedotti ha risposto: “Non deve restituirmi nulla: è stato un privilegio gareggiare al suo fianco”.