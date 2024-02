Nuoto, Arianna Castiglioni non ci gira attorno: “Un tempo imbarazzante”

Arianna Castiglioni chiude decisamente delusa la sua semifinale dei 100 metri rana dei Campionati Mondiali 2024 in corso di svolgimento a Doha (Qatar). La seconda eliminatoria (nella prima era impegnata Benedetta Pilato, a sua volta al di sotto delle attese) ha visto il successo della cinese Qianting Tang, dominante sin dalla prima vasca, mentre la nostra portacolori non è mai stata della partita, concludendo a debita distanza dalle prime posizioni.

La 19enne cinese ha chiuso con il tempo di 1:05.36 con 75 centesimi di margine sulla irlandese Mona McSharry, quindi terza un’altra cinese, Chang Yang a 91, mentre è quarta la canadese Sophie Angus a 1.30. Ottava, ed ultima della semifinale, la nostra Arianna Castiglioni in 1:07.57 a ben 2.21 secondi dalla vetta.

Al termine della sua prestazione la nativa di Busto Arsizio non usa giri di parole per esprimere i suoi sentimenti: “Non so davvero cosa dire – ammette ai microfoni di RaiSport – Gli allenamenti dopo le festività natalizie stavano andando bene, anzi mettevo a segno tempi che non riuscivo a realizzare da tempo. Anche per questo non capisco le mie condizioni attuali”.

Arianna Castiglioni prosegue nel suo amaro racconto: “Sono davvero dispiaciuta perchè ritengo che la finale fosse alla mia portata. Il tempo di 1:07.5 direi che è abbastanza imbarazzante per me. Cosa farò ora? Tornerò a casa e penserò agli Assoluti. Cercheremo con tutte le mie forze di trovare una condizione nettamente migliore rispetto a questa”.