Nuoto, Arianna Castiglioni guarda avanti: “In semifinale punto al tempo per le Olimpiadi”

Arianna Castiglioni si è qualificata alle semifinali dei 100 metri rana femminili dei Mondiali 2024 di nuoto in corso a Doha, in Qatar: l’azzurra ha fatto segnare il crono di 1″07″48, ottenendo la 13ma posizione nelle batterie. La ranista italiana ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Rai Sport.

Le prime parole subito dopo l’arrivo: “Ho forzato troppo e l’ho pagato un po’. Ho provato a passare un pochino più veloce, però in questo momento un passaggio così veloce evidentemente non ce l’ho ancora e l’ho pagato tutto alla fine. Spero di entrare in semifinale. Non so, sono ottava, quindi vediamo questo pomeriggio, se rientro, di poter fare decisamente meglio“.

L’azzurra si scioglie dopo la notizia della qualificazione alle semifinali: “Per fortuna alla fine, a parte delle eccezioni, sono andate tutte abbastanza piano, perché per entrare con 1’07″7 il livello non è così tanto alto come abbiamo visto un po’ in questo Mondiale strano fatto a febbraio. Sicuramente questo pomeriggio servirà un altro tipo di gara e sicuramente passare con nelle frequenze magari un po’ più sulle mie, non forzare tanto, perché come abbiamo visto lo pago alla fine. L’obiettivo ovviamente è fare il tempo per per le Olimpiadi e sicuramente entrare in finale, visto che è dal 2019 che non entro in una finale mondiale. Farebbe piacere partecipare“.