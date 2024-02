Nuoto, Alberto Razzetti: “Non avevo più benzina oggi. Mondiale comunque oltre le aspettative”

Alberto Razzetti ha concluso in quinta posizione con 4:13.05 la finale dei 400 misti ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Il 24enne ligure, ormai stremato dopo una rassegna iridata estenuante in cui è salito sul podio nei 200 misti e nei 200 delfino, ha sfiorato la sua terza medaglia arrivando a soli 54 centesimi dal bronzo dopo una grande rimonta nell’ultima vasca.

“C’era veramente poca benzina oggi. Ero proprio stanco. Non avevo nulla da perdere in corsia 8 e ho provato a dare il massimo. Ho visto alla fine che stavo un po’ recuperando ed erano tutti vicini, ma non mi ero reso conto forse di essere così vicino al terzo posto. Pensavo fosse più avanti“, le prime parole a caldo di Razzetti ai microfoni di Rai Sport.

Sulla clamorosa rimonta nello stile libero ed in particolare negli ultimi 25 metri: “Nell’ultimo 50 ho visto che Foster stava morendo e ho pensato di essere lì, ma c’erano gli altri dall’altra parte della vasca più avanti. Tutto sommato sono contento, 4’13” non è un tempo eccezionale ma va bene così. Per come mi ero sentito stamattina, non ero sicuro di poter fare questo“.

Sul bilancio ampiamente positivo del suo Mondiale: “Tutti gli obiettivi centrati e anzi, forse sono andato anche oltre le aspettative. Sinceramente non pensavo di poter vincere due medaglie, visto che nelle ultime settimane prima di venire qua non ero per niente sicuro della mia forma. Sono contentissimo e le gare di questo Mondiale mi servono per imparare e andare meglio più avanti. Da domani si pensa alle Olimpiadi“.