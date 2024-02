Nuoto, Alberto Razzetti con poca energia è 5° nella finale dei 400 misti a Doha

Lo si era capito già stamane che le risorse a disposizione di Alberto Razzetti non fossero al top. I 400 misti nell’ultimo giorno dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga sono stati per il ligure uno sforzo di difficile gestione e la prestazione odierna nell’atto conclusivo ha confermato ciò. Quinto il nostro portacolori, con lo stesso crono dell’americano David Johnston (4:13.05).

Un riscontro di circa 4″ più lento di quanto fatto a Riccione da Razzetti negli Assoluti invernali di fine 2023, che gli hanno regalato la qualificazione a Cinque Cerchi. Del resto, senza una condizione adeguata, diventa difficile poi avvicinare certi riscontri.

Tanti errori nella sua gara e una frazione a dorso decisamente critica che non gli hanno permesso di lottare per la top-3 come si sarebbe sperato. Una gara dall’andamento particolare, con la partenza a razzo dello statunitense Carson Foster, che nella frazione a stile libero ha avuto un crollo verticale (4° in 4:12.62).

E’ stata premiata alla fine la tattica più equilibrata del neozelandese Lewis Clareburt (4:09.72) a precedere il britannico Max Litchfield (4:10.40), compagno di allenamenti del “Razzo” alla corte di Stefano Franceschi, e il giapponese Daiya Seto (4:12.51).