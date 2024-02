NBA, risultati della notte (3 febbraio): Jokic in tripla doppia, Williamson trascina New Orleans. Vittorie di OKC e Golden State

Sono dieci le partite della notte NBA. Si accende sempre di più la lotta per la vetta della Western Conference con gli Oklahoma City Thunder che agguantano la testa della classifica con la loro settima vittoria nelle ultime dieci partite. Un successo agevole per OKC, che ha superato gli Charlotte Hornets per 126-106 con un Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti, mentre agli ospiti non sono bastati i 28 punti del rookie Brandon Miller.

Con questa vittoria i Thunder agguantano in vetta i Minnesota Timberwolves, sconfitti in casa di misura dagli Orlando Magic per 108-106, con gli ospiti che hanno rimontato nell’ultimo quarto grazie soprattutto ai 23 punti di un Paolo Banchero fresco di chiamata per l’All Star Game. Per i T’Wolves doppia doppia di Rudy Gobert, autore di 22 punti e 16 rimbalzi.

Il ciclo in trasferta dei Los Angeles Clippers prosegue positivamente con il quarto successo esterno nelle ultime cinque sfide giocate. L’ultima vittoria è quella contro i Detroit Pistons per 136-125 con 33 punti di Kawhi Leonard e i 23 dalla panchina di Russell Westbrook. A Detroit non bastano i 28 punti di Jaden Ivey.

Un sontuoso Nikola Jokic da 27 punti, 22 rimbalzi e 12 assist firma la quindicesima tripla doppia della stagione, guidando i Denver Nuggets alla vittoria per 120-108 contro i Portland Trail Blazers, che hanno avuto un ottimo impatto dal rookie Scoot Henderson, autore di 30 punti dalla panchina.

Il canestro di Zion Williamson a quattro secondi dal termine regala la vittoria ai New Orleans Pelicans sui San Antonio Spurs per 114-113. L’ex prima scelta del Draft 2019 si è preso la responsabilità dell’ultimo tiro, battendo la difesa degli Spurs in penetrazione e poi appoggiando al ferro il sottomano della vittoria. Sono 33 i punti alla fine per Williamson, mentre per gli Spurs ci sono 28 punti di Devin Vassell e la doppia doppia di Victor Wembanyama (16 punti e 14 rimbalzi).

I Golden State Warriors continuano la loro rincorsa al Play-In, vincendo 121-101 contro i Memphis Grizzlies grazie ai 29 punti di uno scatenato Jonathan Kuminga. Vincono anche i Sacramneto Kings contro gli Indiana Pacers per 133-122, trascinati da un Domantas Sabonis da 26 punti e 11 rimbalzi.

Un fenomenale Trae Young da 32 punti e 15 rimbalzi guida alla vittoria gli Atlanta Hawks contro i Phoenix Suns per 129-120. Agli ospiti non sono bastati i 35 punti di Kevin Durant e i 24 di Devin Booker. Vittorie anche per i Miami Heat contro Washington (110-102, 24 punti per Jimmy Butler) e per gli Houston Rockets contro i Toronto Raptors (135-106, 24 punti di Sengun).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons – Los Angeles Clippers 125-136

Washington Wizards – Miami Heat 102-110

Atlanta Hawks – Phoenix Suns 129-120

Indiana Pacers – Sacramento Kings 122-133

Houston Rockets – Toronto Raptors 135-106

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 101-121

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 106-108

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 126-106

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 113-114

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 120-108