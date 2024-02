NBA, i risultati della notte (28 febbraio): Doncic trascina Dallas, bene anche Lakers e Nuggets

Un’altra grande notte da mandare in archivio in NBA, con sei partite disputate per la regular season 2023-2024 compresa anche una stracittadina a Los Angeles tra Clippers e Lakers: andiamo a scoprire quindi sono andate le sfide andate in scena negli States.

I Dallas Mavericks (34-25) espugnano Toronto battendo i Raptors (22-37) per 125-136. Texani già avanti nel primo quarto (34-36), con Toronto che riesce però a mettere la freccia nel secondo parziale (67-66). Nella ripresa gli ospiti premono sull’acceleratore e volano a +14 (92-106), con i canadesi che non riescono più ad avvicinarsi per provare ad impensierire gli avversari: finisce 125-136 in favore di Dallas, con la tripla doppia di Luka Doncic (30 punti, 11 rimbalzi e 16 assist) e 29 punti di Kyrie Irving – 28 punti di Immanuel Quickley tra i Raptors.

Vittoria casalinga per gli Indiana Pacers (34-26) contro i New Orleans Pelicans (35-25) per 123-114. I padroni di casa innestano subito le marce alte con un primo quarto da 40-24, con i Pelicans che reagiscono nella frazione seguente riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio (64-53). Nel terzo parziale i Pacers mantengono un margine di sicurezza (96-86), contenendo l’ultimo assalto di New Orleans nel finale per il 123-114 con cui si aggiudicano il match. 24 punti ed 11 assist di Pascal Siakam e 17 punti e 13 assist di Tyrese Haliburton per Indiana, con Brandon Ingram top scorer dei Pelicans.

Servono ben due overtime ai Chicago Bulls (28-31) per piegare la resistenza dei Cleveland Cavaliers (38-20) col punteggio di 123-132. La franchigia dell’Ohio mette il naso avanti alla prima sirena (23-32), con Chicago che nel secondo parziale morde le caviglie agli avversari (52-53). Nella ripresa i Bulls riescono anche a prendersi la leadership nel punteggio (72-68), con Cleveland che ritorna avanti dopo 36’ di gioco (78-81). Nell’ultimo quarto dei tempi regolamentarsi i padroni di casa riescono ad impattare (103-103), portando così la partita all’overtime. La sfida rimane equilibrata anche dopo il primo supplementare (115-115), ma i Bulls danno poi fondo alle ultime energie rimaste e con un parziale di 17-8 trovano il guizzo decisivo per vincere di fronte al pubblico amico (132-123). 35 punti e 10 rimbalzi di DeMar DeRozan e 17 punti con ben 26 rimbalzi di Andre Drummond, mentre per i Cavalierw 25 punti e 13 rimbalzi di Evan Mobley,

Affermazione interna anche per i Minnesota Timberwolves (42-17) sui Memphis Grizzlies (20-39) per 110-101. I Grizzlies partono meglio (24-26), con i padroni di casa che rimangono in scia all’intervallo lungo (50-53). Nella ripresa Minnesota prende le misure ed opera il sorpasso (88-85), prendendo poi il margine sufficiente nella frazione conclusiva per respingere i tentativi di rimonta dei Grizzlies: finisce 110-101, con Anthony Edwards autore di 34 punti insieme ai 19 di Naz Reid subentrato dalla panchina – doppia doppia per Jaren Jackson Jr. con 33 punti e 13 rimbalzi per Memphis.

Prova di forza dei Denver Nuggets (40-19) contro i Sacramento Kings (33-25) per 117-96. I californiani sorprendono i padroni di casa dopo 12’ (28-35), ma i campioni in carica aumentano prontamente l’intensità e con un parziale di 37-20 nella seconda frazione vanno a +10 al riposo di metà partita (65-55). Nella ripresa i Nuggets non calano l’intensità e dilagano nel punteggio toccando anche il +32 (100-68), con Sacramento che cerca di limitare il più possibile i danni per il 117-96 con cui esulta il pubblico della Ball Arena. 32 punti di Jamal Murray e tripla doppia del solito Nikola Jokic (14 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), mentre per i Kings 21 punti di Keegan Murray e doppia doppia di Domantas Sabonis (13 punti e 10 rimbalzi).

Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Lakers (32-28) battono i ‘cugini’ Clippers (37-20) col punteggio di 112-116. Clippers avanti di un solo punto alla prima sirena (30-29), riuscendo però a sfondare la doppia cifra di margine prima di rientrare negli spogliatoi (66-52). Nella ripresa i Clippers toccano anche il +18 (93-75), ma nel quarto conclusivo i Lakers tentano una rimonta disperata che viene completata nei minuti finali per il 112-116 con cui sorprendono l’altra franchigia di Los Angeles grazie ad un parziale di 16-39 nei 12’ decisivi. 34 punti di LeBron James e 20 punti con 12 rimbalzi di Anthony Davis, mentre ai Clippers non bastano i 26 punti di Kawhi Leonard ed i 23 di James Harden.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors-Dallas Mavericks 125-136

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 123-114

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 132-123 d2Ts

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 110-101

Denver Nuggets-Sacramento Kings 117.96

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 112-116