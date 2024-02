Milano-Lodz oggi in tv, Champions League volley femminile: orario ritorno, programma, streaming

Oggi giovedì 29 febbraio (ore 20.00) si gioca Milano-LKS Commercecon Lodz, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina scenderà in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud per andare a caccia della qualificazione alle semifinali della massima competizione europea. Le rosablù hanno sconfitto le insidiose polacche per 3-1 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa in trasferta.

Le ragazze di coach Marco Gaspari dovranno vincere due set contro il sestetto di coach Alessandro Chiappini se vorranno superare il turno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Il sestetto lombardo, reduce dal successo al tie-break contro Pinerolo in campionato (con un ampio turnover), sarà guidato dall’opposto Paola Egonu, dalla palleggiatrice Alessia Orro, dalle centrali Dana Rettke e Raphaela Folie, dalla schiacciatrice Myriam Sylla.

Dall’altra parte della rete spicca la bomber Valentina Diouf, che si è messa in evidenza nel confronto d’andata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Lodz, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO MILANO-LODZ OGGI

Giovedì 29 febbraio

Ore 20.00 Allianz Vero Volley Milano vs LKS Commercecon Lodz – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILANO-LODZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.