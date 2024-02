NBA, i risultati della notte (16 febbraio): Klay Thompson trascina Golden State, vittorie anche per Timberwolves e Grizzlies

Ultima notte in NBA prima del weekend dell’All Star Game in programma ad Indianapolis (Indiana), con solo tre partite disputate per la regular season 2023-2024 – si ripartirà poi tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio. Andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Memphis Grizzlies (20-36) non tremano in casa di fronte ai Milwaukee Bucks (35-21) vincendo per 113-110. I padroni di casa mantengono un possesso pieno di vantaggio alla prima sirena (29-26), con gli ospiti che reagiscono nella seconda frazione impattando nel punteggio prima dell’intervallo lungo (57-57). Nella ripresa la franchigia del Tennessee prova a scappare toccando anche la doppia cifra di margine (92-82), con Milwaukee che nel parziale conclusivo riesce anche a mettere la freccia (98-100). I Grizzlies non si scompongono e si riportano nuovamente davanti (104-102) senza più voltarsi fino alla sirena finale per il 113-110 con cui si aggiudicano il match. 27 punti equamente divisi tra Ziaire Williams e GG Jackson, mentre per i Bucks doppia doppia di Giannis Antetokoumpo con 35 punti 12 assist e 24 punti di Damian Lillard.

Colpo esterno dei Golden State Warriors (27-26) sugli Utah Jazz (26-30) per 137-140. Utah parte meglio nel primo quarto (39-36), con i californiani che innestano le marce alte nella frazione seguente volano a +13 dopo 24’ di gioco (71-84). Nel terzo parziale gli ospiti accarezzano anche il +20 (71-90), con i Jazz che non riescono a colmare il gap e si ritrovano ancora a -18 (102-120). Nella frazione decisiva i padroni di casa danno fondo a tutte le energie rimaste e risalgono la china fino al -1 (137-138), ma i Warriors mantengono i nervi saldi dalla lunetta per il 137-140 finale con cui fanno saltare il fattore campo. Klay Thompson trascina i suoi con ben 35 punti subentrando dalla panchina insieme ai 23 di Draymond Green, mentre ai Jazz non bastano i 35 punti di Collin Sexton ed i 33 di Keyonte George per ribaltare l’inerzia del match.

Vittoria fuori casa anche per i Minnesota Timberlwolves (39-16) contro i Portland Trail Blazers (15-39) per 91-128. Partita subito in discesa per la squadra che guida la classifica della Western Conference con un primo quarto da 14-44, ma Portland non si perde d’animo e ribatte nel secondo parziale risalendo parzialmente la china fino al -15 (51-66). Nella ripresa i Trail Blazers riescono anche a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio (65-73), ma Minnesota torna a premere sull’acceleratore e si ritrova ancora a +26 alla terza sirena (76-99). Nella frazione conclusiva gli ospiti possono permettersi di amministrare l’enorme vantaggio giocando anche col cronometro, con Portland che non riesce a limitare i danni: finisce 91-128 in favore dei Timberlwolves, con 34 punti di Antwony Edwards e 23 di Karl-Antony Towns – Jerami Grant top scorer di Portland con 20 punti.

