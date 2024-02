NASCAR, Logano in pole con Ford a Daytona

Joey Logano ha firmato la pole-position per l’edizione 2024 della Daytona 500, opening round della NASCAR Cup Series. L’ex campione della serie e della prestigiosa competizione che come da tradizione inaugura la stagione agonistica svetta per la prima volta nelle qualifiche della ‘The Great American Race’ con la media di 181.947mph (292.81 km/h).

Il #22 di Penske e Ford ha preceduto la Mustang #34 di Michael McDowell (Front Row Motorsports), il marchio dall’Ovale Blu ha abbattuto la concorrenza di Chevrolet che negli ultimi anni aveva sempre monopolizzato la prima fila. Prima pole a Daytona per il Team Penske che meno di un mese fa ha saputo tornare a vincere nel mitico catino americano anche la Rolex 24 valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dopo una lunghissima pausa.

Le restanti caselle dello schieramento verranno decise nella mattinata di domani con i ‘Duels’, gare di qualifica che prescrivono le caselle dispari e pari della griglia di partenza. Tutte le posizioni sono rimesse quindi in discussione ad eccezione della prima e della seconda casella, già affidate ai citati Logano e McDowell.

Il vincitore del primo dei ‘Duels’, per intenderci, agguanterà la terza piazza, il secondo la quinta ed così via fino alla fine. Discorso simile per la seconda corsa che assegnerà il 4°, 6° ed ottavo posto (etc.) della graduatoria assoluta in vista della Daytona 500.

Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) è provvisoriamente terzo in attesa dei ‘Duels’; il californiano si è collocato nella sessione di ieri davanti ad Austin Cindric (Discount Tire Ford #2), Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9), William Byron (Axalta Chevrolet #24) e Austin Dillon (Bass Pro Shops Chevrolet #3).