MotoGP, Marc Marquez: “Bagnaia ha un passo in più: dobbiamo imparare. Oggi ho fatto un click”

Marc Marquez ha mostrato importanti progressi in occasione della seconda giornata di Test MotoGP andata in scena sul circuito di Lusail. Il fuoriclasse spagnolo cercava risposte di un certo rilievo in sella alla Ducati del Team Gresini ed è sembrato in evidente crescita con la nuovo moto, dopo non aver brillato un paio di settimane fa a Sepang. Il pluri Campione del Mondo ha chiuso con il quarto tempo e si lancia con ottimismo verso l’inizio del Mondiale, in programma tra due settimane in Qatar.

Marc Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Per il podio non siamo ancora pronti, siamo lontani. In Malesia eravamo lontani, qui più vicini, passo dopo passo. Oggi ho fatto un click, l’intensità sulla moto è stata diversa: fino a oggi provavo a capire la moto, oggi ho pensato se cado cado, è arrivata la prima caduta facendo il long race. Ora ci sono tre-quattro piloti che fanno la differenza, Bagnaia per il momento è il più forte“.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “In questa pre-season l’obiettivo era non andare in panico e non essere nervoso, ho lavorato calmo, ieri ero 15mo ed ero calmo, capivo la situazione e imparavo. Oggi era l’ultimo giorno mi sono detto di fare un click, nel time-attack ho preso un po’ più di rischio e sono stato vicino. Anche nel long race ho provato delle cose, ho preso un rischio ed è arrivata la prima caduta con la Ducati“.

Marc Marquez si è pronunciato anche sugli avversari, individuando un chiaro favorito: “Per il momento ho capito che Bagnaia ha un passo in più, è molto chiaro su quello che deve fare sulla moto, si vede che conosce la moto e lui va molto forte, dobbiamo capire e provare a imparare da lui“.