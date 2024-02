MotoGP: Franco Morbidelli non sarà presente ai test in Qatar

Non c’è pace per Franco Morbidelli. Per il pilota del Prima Pramac Team. infatti, il rientro in sella è ancora lontano. Dopo la caduta violenta a Portimao di qualche settimana fa nei test destinati alla Superbike, a cui ha partecipato anche il gruppo Ducati di MotoGP, il centauro italiano è stato sottoposto ad aggiornamenti in ospedale evidenziati problemi alla regione della testa.

Proprio la sua scuderia, in queste ore, ha reso noto con un comunicato ufficiale che Franco Morbidelli, dopo aver saltato i test in Malesia non sarà disponibile neppure per le sessioni di prove che si terranno in Qatar il 19 e 20 febbraio: “Ieri pomeriggio Franco Morbidelli è stato visitato dal Prof. Franco Servadei, neurologo e Dott. Roberto Donati per un’ulteriore valutazione delle sue condizioni dopo il brutto incidente verificatosi durante i test privati di Portimao”.

“Il pilota romano del Prima Pramac Team, pur essendo in buone condizioni generali, ha preferito sottoporsi ad un esame approfondito prima di decidere se partire o meno per Sepang. Dopo l’esito dei vari esami, che hanno rivelato un buon quadro clinico generale, il Prof. Franco Servadei ha comunque consigliato a Morbidelli, in via precauzionale, di non riprendere l’attività sportiva per le prossime tre settimane, per cui Franco non potrà essere presente neanche al prossimo test ufficiale in Qatar (19-20 febbraio). Il suo rientro in pista è quindi previsto per il primo GP della stagione MotoGP 2024 in programma, sempre sul Lusail International Circuit, dall’8 al 10 marzo”.