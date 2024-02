Monobob, Laura Nolte vince la tappa di Altenberg e non molla in classifica generale

Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2024. Sul budello teutonico la padrona di casa (1:00.71 e 1:00.58) si è aggiudicata la prova con il tempo complessivo di 2:01.29, con 23 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers-Taylor (1:00.45 e 1:01:07), che era al comando a metà gara.

Completa il podio la tedesca Lisa Buckwitz (1:00.79 e 1:00.76) a 26. Quarta posizione per la romena Andreea Grecu (1:00.76 e 1:00.80) a 27 centesimi, quinta per la canadese Cynthia Appiah (1:01.10 e 1:00.67) a 48, mentre è sesta la tedesca Maureen Zimmer (1:01.04 e 1:00.88) a 63.

Settima posizione per l’australiana Breeana Walker (1:01.43 e 1:00.55) a 69 centesimi, ottava per l’austriaca Katrin Beierl (1:00.88 e 1:01.19) a 78, nona per la cinese Qing Ying (1:01.90 e 1:00.91) a 1.52, mentre è solamente decima la statunitense Kaysha Love (1:01.88 e 1:00.99) a 1.58.

A questo punto la classifica generale vede al comando Lisa Buckwitz con 1468 punti contro i 1355 di Laura Nolte ed i 1332 di Kaysha Love. Quarta Breeana Walker con 1324, quinta Andreea Grecu a quota 1306. La Coppa del Mondo di monobob si prende una pausa. Nel corso dei due prossimi fine settimana saranno di scena i Campionati Mondiali di Winterberg, mentre l’ultima tappa della stagione si terrà a Lake Placid (Stati Uniti) nel weekend del 22-23 marzo.