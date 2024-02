Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 16 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Ultimi giorni dei Mondiali di nuoto in corsia, che si chiuderanno il prossimo 18 febbraio. Mentre le gare sono ancora in corso, vi mostriamo il piano di domani, 16 febbraio, terzultima giornata di gare.

Si prosegue con il nuoto in corsia. In mattinata il debutto nei 100 farfalla di Gianmarco Sansone, vincitore inaspettato agli ultimi Assoluti di Riccione. Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri si giocheranno le proprie carte nei 50 stile libero, mentre Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli e Alessandro Ragaini rappresenteranno la 4×200. Attesa poi per Simona Quadarella, che dopo l’oro nei 1500 proverà a replicare negli 800, ora tocca entrare in finale. In mattinata l’Italia della pallanuoto femminile prova a strappare il pass olimpico nella partita valida per il settimo posto contro il Canada.

La quindicesima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e finali pallanuoto) e da Rai2 (sessione pomeridiana nuoto); in streaming su RaiPlay, RaiPlay2 (sessione mattutina nuoto) e RaiPlay 3 (tuffi grandi altezze). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO 2024, IL PROGRAMMA DEL 16 FEBBRAIO

7.32 Nuoto – batterie 100 farfalla uomini (Gianmarco Sansone)

7.52 Nuoto – batterie 200 dorso donne

8.00 Pallanuoto donne – Canada-Italia (finale 7°-8° posto)

8.08 Nuoto – batterie 50 sl uomini (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)

8.33 Nuoto – batterie 50 farfalla donne

8.49 Nuoto – batterie 4×200 sl uomini (Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli, Alessandro Ragaini)

9.07 Nuoto – batterie 800 sl donne (Simona Quadarella)

9.30 Pallanuoto donne – x-x (finale 3°-4° posto)

14.00 Pallanuoto donne – Australia-Olanda (finale 5°-6° posto)

15.30 Pallanuoto donne – x-x (finale 1° posto)

17.02 Nuoto – finale 100 sl donne (ev. Chiara Tarantino)

17.09 Nuoto – semifinali 100 farfalla uomini

17.20 Nuoto – semifinali 200 dorso donne

17.40 Nuoto – semifinali 50 sl uomini

17.49 Nuoto – finale 200 rana donne (ev. Francesca Fangio)

17.59 Nuoto – finale 200 dorso uomini (Ev. Lorenzo Mora)

18.08 Nuoto – finale 200 rana uomini

18.17 Nuoto – semifinali 50 farfalla donne

18.33 Nuoto – finale 4×200 sl uomini

PROGRAMMA NUOTO MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e pallanuoto); Rai 2 (sessione pomeridiana nuoto)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport