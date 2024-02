Mondiali nuoto 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 14 febbraio

BORSINO MONDIALI DI NUOTO 2024

Mercoledì 14 febbraio

Ore 17.02, finale 800 sl uomini

Una delle gare più imprevedibili del Mondiale. Sulla carta l’uomo da battere è l’irlandese Daniel Wiffen, ma si prospetta una bagarre furibonda per la lotta al podio. Luca De Tullio è approdato in finale con il miglior tempo: ha già dato tutto oppure si è tenuto del margine per progredire ulteriormente? Gregorio Paltrinieri ci ha già abituato a delle imprese mitologiche dalle corsie laterali: potrebbe imporre il proprio ritmo e sorprendere gli avversari. Bisognerà scendere di molto rispetto ai tempi delle batterie, forse anche 4 o 5 secondi per l’oro.

Percentuali di medaglia

Gregorio Paltrinieri 50%

Luca De Tullio 30%

Ore 17.53, finale 200 farfalla uomini

Alberto Razzetti si presenta con il miglior crono delle semifinali: l’obiettivo minimo è la medaglia, ma è chiaro che sarà uno dei papabili per il titolo. Si prospetta anche in questo caso una gara molto equilibrata, dove la gestione dello sforzo sulle quattro vasche farà la differenza. I principali avversari saranno al suo fianco: il polacco Micha Chmielewski, classe 2004, ed il giapponese Tomoru Honda. Per l’oro occorrerà un crono da 1’54” basso.

Percentuali di medaglia

Alberto Razzetti 70%

Ore 18.01, finale 50 rana uomini

Nicolò Martinenghi ha già dimostrato un buon stato di forma in questi Mondiali. Per vincere dovrà disputare una prestazione perfetta, dal tuffo sino all’arrivo. L’azzurro può trionfare come arrivare quarto. Dovrà infatti guardarsi dal britannico Adam Peaty, distante dai fasti del passato, dall’americano Nic Fink, già campione nella distanza doppia, e dall’australiano Sam Williamson, il migliore in assoluto in semifinale. Per Simone Cerasuolo una top5 sembra più fattibile rispetto ad un podio, tuttavia dovrà essere bravo a sfruttare eventuali passi falsi dei favoriti.

Percentuali di medaglia

Nicolò Martinenghi 60%

Simone Cerasuolo 20%