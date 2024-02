Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 7 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, mercoledì 7 febbraio, andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-5 saranno il torneo di pallanuoto, la danza in vasca, le gare dei tuffi e le 5 km del nuoto di fondo a regalare emozioni.

Ad aprire le danze, è il caso di dirlo, sarà il nuoto artistico con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero impegnate nei preliminari del duo libero. Nella mattinata poi assisteremo alle semifinali del trampolino dai tre metri con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci a caccia dell’accesso alla Finale. Sarà poi la volta delle ragazze della 5 km in acque libere: Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi saranno le chiamate in causa.

Tornando al trampolino, sarà la volta della Finale del sincro femminile dai tre metri. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vorranno riscattarsi dopo un Mondiale avaro di soddisfazioni. Ci sarà l’esordio di Gregorio Paltrinieri nel fondo. Super Greg, dopo aver deciso di preservarsi dalla 10 km, ha voglia di esprimersi in gara e lo farà con Mimmo Acerenza. Nel pomeriggio fari puntati sull’atto conclusivo del solo libero uomini con Giorgio Minisini e per la sfida della fase a gironi tra il Settebello e l’Ungheria.

Il sesto giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-6 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Mercoledì 7 febbraio (orari italiani)

07.00 Pallanuoto: Francia vs Cina (fase a gironi)

07.30 Nuoto artistico: duo libero – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino tre metri uomini – Semifinali

08.30 Nuoto di fondo: 5 km donne

08.30 Pallanuoto: Grecia vs Brasile (fase a gironi)

10.00 Pallanuoto: USA vs Giappone (fase a gironi)

11.00 Sincro trampolino tre metri donne – Finale

11.00 Nuoto di fondo: 5 km uomini

11.30 Pallanuoto: Australia vs Sudafrica (fase a gironi)

14.00 Pallanuoto: Kazakistan vs Romania (fase a gironi)

15.30 Pallanuoto: Serbia vs Montenegro (fase a gironi)

16.30 Trampolino tre metri uomini – Finale

17.00 Pallanuoto: Spagna vs Croazia (fase a gironi)

18.00 Nuoto artistico: solo libero uomini – Finale

18.30 Pallanuoto: Italia vs Ungheria (fase a gironi)

AZZURRI IN GARA

Mercoledì 7 febbraio (Orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: duo libero – Preliminari (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero)

08.00 Tuffi: trampolino tre metri uomini – Semifinali (Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci)

08.30 Nuoto di fondo: 5 km donne (Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi)

11.00 Sincro trampolino tre metri donne – Finale (Elena Bertocchi e Chiara Pellacani)

11.00 Nuoto di fondo: 5 km uomini (Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri)

18.00 Nuoto artistico: solo libero uomini – Finale (Giorgio Minisini)

18.30 Pallanuoto: Italia vs Ungheria (fase a gironi)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport