Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 10 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, sabato 10 febbraio, andrà in scena la decima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha. Nella capitale del Qatar il day-9 prevede le gare del nuoto artistico, dei tuffi e del torneo di pallanuoto femminile. Una competizione importante non soltanto per l’assegnazione delle medaglie iridate, ma anche della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In casa Italia, fari puntati da trampolino e piattaforma. Si comincerà con la semifinale maschile dai dieci metri, dove il Bel Paese spera di essere presente e ben figurare con Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen. In mattinata la coppia formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro si giocherà le medaglie nel sincro misto dai tre metri, volendo replicare un’esperienza già vissuta.

La decima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2, relativamente alla Finale maschile della piattaforma; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI DOHA 2024

Sabato 10 febbraio (orari italiani)

07.00 Pallanuoto femminile: Brasile vs Francia

07.30 Nuoto artistico: duo tecnico libero – Finale

08.02 Tuffi: piattaforma maschile – Semifinale

08.30 Pallanuoto femminile: Singapore vs Sudafrica

10.00 Pallanuoto femminile: Olanda vs Cina

11.32 Tuffi: sincro misto dai tre metri – Finale

14.00 Pallanuoto femminile: Kazakistan vs Grecia

15.30 Pallanuoto femminile: Australia vs Gran Bretagna

16.32 Tuffi: piattaforma maschile – Finale

17.00 Pallanuoto femminile: Nuova Zelanda vs Canada

AZZURRI IN GARA

Sabato 10 febbraio (orari italiani)

08.02 Tuffi: piattaforma maschile – Semifinale (eventualmente Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

11.32 Tuffi: sincro misto dai tre metri – Finale (Chiara Pellacani e Matteo Santoro)

16.32 Tuffi: piattaforma maschile – Finale (eventualmente Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay; RaiPlay 3 (tuffi nella sessione mattutina)

Diretta testuale: OA Sport