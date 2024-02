Lotta, Europei 2024: Abbrescia e Sotnikov ai ripescaggi nella greco-romana, eliminato Sandron

Bilancio agrodolce in chiave azzurra dopo la prima giornata dei Campionati Europei 2024 di lotta olimpica, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a domenica 18 febbraio. Day-1 riservato alle eliminatorie della greco-romana, con cinque categorie di peso impegnate e tre italiani che andavano a caccia di un posto nelle fasi finali in programma domani.

Riccardo Vito Abbrescia ha ottenuto il ripescaggio nei 77 kg, battendo al debutto l’ucraino Ihor Bychkov per manifesta superiorità e perdendo agli ottavi con l’armeno Malkhas Amoyan, che ha poi raggiunto la finalissima promuovendo il nostro portacolori ai recuperi per il bronzo.

Ripescato nei 130 kg anche Danila Sotnikov, sconfitto al primo turno dal russo Sergei Semenov. Quest’ultimo si è fatto strada fino all’ultimo atto con in palio la medaglia d’oro, regalando all’azzurro il pass per i recuperi. Eliminato definitivamente invece purtroppo nei 63 kg Jacopo Sandron, regolato agli ottavi dal russo Anvar Allakhiarov.