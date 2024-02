LIVE Virtus Bologna-Monaco 78-81, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vittoria ospite alla Segafredo Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.40 La Virtus Bologna di coach Luca Banchi non riesce a portare a termine la rimonta sul Monaco di Sasa Obradovic che si impone grazie ai 24 punti di Jordan Loyd e ai 21 di Mike James. Alla Segafredo non bastano i 21 di un immenso Marco Belinelli.

FINISCE QUI!

78-81 1/2 Jaiteh.

Altra tripla sul ferro di Lundberg, liberi Monaco con 1″ sul cronometro.

78-80 1/2 Brown, time out di Banchi per disegnare l’ultima azione del match.

Lundberg si prende una tripla che finisce sul ferro, poi c’è il fallo sistematico di Cordinier su Brown, 8″ da giocare.

Possesso Virtus con 30″ sul cronometro, time out Banchi.

78-79 2/2 Loyd, 1’00” da giocare.

Fallo di Shengelia sulla penetrazione di Loyd, anche Bologna è in bonus, liberi.

78-77 Altro 2/2 del georgiano e nuovo vantaggio Bologna.

Quinto fallo di Diallo che esce dalla partita con il Monaco in bonus, altri liberi per Shengelia.

76-77 Tripla di James.

76-74 Liberi di Shengelia.

Serata da fenomeno vero per l’ex campione NBA con la canotta dei San Antonio Spurs, parità con 2’50” sul cronometro.

74-74 TRIPLAAAAAAAAAA DI BELINELLIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

71-74 Un libero di Shengelia.

70-74 James alza la parabola.

70-72 1/2 Lundberg.

69-72 Arresto e tiro di James, 4’00” da giocare, squadre in bonus.

69-70 James riporta avanti il Monaco dalla lunetta.

69-68 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI POLONARA! BOLOGNA AVANTI!

66-68 Liberi di Okobo.

66-66 1/2 Cordinier, parità.

Fallo di Loyd che manda Cordinier in lunetta.

65-66 Liberi di Mickey, Virtus a -1, 6’23” da giocare.

63-66 Lundberg pesca il taglio di Polonara.

61-66 Tripla di Loyd.

61-63 LUNDBERG DA TREEEEEEEEEEEE!!!! LA VIRTUS E’ LI’! La Segafredo Arena è una bolgia.

58-63 Tripla centrale di Blossomgame.

58-60 Dentro il libero aggiuntivo, Virtus a -2.

57-60 MICKEY! TRIPLA CON FALLO DI JAITEH! Potenziale gioco da quattro.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

54-60 Un libero di Shengelia.

53-60 Tripla di Diallo.

53-57 Piazzato di Lundberg.

51-57 Liberi di Jaiteh, 1’43” sul cronometro.

51-54 TRIPLA centrale di Lundberg.

48-54 Jaiteh si appoggia al vetro.

48-52 Tap-in dell’ex Jaiteh, 3’07” da giocare nel terzo quarto, squadre in bonus.

48-50 Un libero di Dunston.

47-50 Un libero di Loyd.

47-49 Taglio di Belinelli che si appoggia al vetro.

45-49 James fa rifiatare il Monaco con un gioco da tre, 4’54” da giocare nel terzo quarto.

45-46 SCHIACCIATA di Dunston.

43-46 Liberi di Cordinier.

41-46 Loyd realizza un libero dopo un tecnico di Belinelli.

41-45 MAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOO BELINELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! TRIPLAAAAAAAAA!!!!! Virtus a -4.

38-45 TRIPLA di Belinelli dall’angolo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.15 16-21 e 19-24 i parziali di un primo tempo che il Monaco chiude avanti di dieci punti su una Virtus riportata in carreggiata da un grande Belinelli in chiusura di secondo quarto, a tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Non entra in libero aggiuntivo.

35-45 BELINELLI! Canestro con fallo subìto dall’ex Spurs che con 8 punti di fila potrebbe aver riportato la Virtus in partita.

33-45 BELINELLI DA TRE! E’ entrata in ritmo la guardia di San Giovanni in Persiceto.

30-45 Loyd da tre.

30-42 TRIPLA di Belinelli.

27-43 James porta il Monaco sul nuovo massimo vantaggio dalla lunetta, +16.

27-40 Liberi di Loyd.

27-38 Tap-in di Mickey.

25-38 Piazzato di Diallo.

25-36 Penetrazione di Lundberg.

23-36 Schiacciata di Hall, massimo vantaggio Monaco sul +13.

23-34 Liberi di Okobo.

23-31 Piazzato di Lundberg.

21-31 Schiacciata di Blossomgame.

21-29 Mickey da centro area.

19-29 Loyd non sta sbagliando nulla. 7’06” sul cronometro del secondo quarto.

19-26 Un libero di Pajola.

STOPPATA di Mickey su Jaiteh.

18-26 Mickey con il semi-gancio dalla lunetta.

16-26 Tripla di Loyd da lontanissimo, +10 Monaco, time out Bologna.

16-23 Loyd dalla media.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

16-21 Piazzato di Okobo.

16-19 Palleggio, arresto e tiro di Iffe Lundberg.

14-19 Liberi di Okobo.

14-17 Dobric si iscrive al tabellino del match. 1’41” sul cronometro, squadre in bonus.

12-17 Piazzato di James.

12-15 Diallo si appoggia al tabellone.

Non entra il libero aggiuntivo.

12-13 SHENGELIA! Canestro con il fallo subìto, potenziale gioco da tre.

10-13 Layup di Motiejunas.

10-11 Penetrazione di James.

10-9 SCHIACCIATA di Shengelia,

8-9 James elude la difesa bolognese. 5’19” da giocare.

8-7 Tap-in di Cordinier che porta avanti la Virtus.

6-7 SCHIACCIATA di Dunston.

4-7 Motiejunas lavora bene in post basso e si appoggia al vetro.

4-5 Shengelia si appoggia al tabellone.

2-5 Contropiede Virtus chiuso da Belinelli, 7’52” da giocare nel primo quarto.

0-5 Ancora Loyd, tripla.

0-2 Loyd sblocca il punteggio della serata.

SI PARTE!

20.27 I QUINTETTI, BOLOGNA: Cordinier, Belinelli, Hackett, Shengelia, Dunston; MONACO; Loyd, James, Brown, Diallo, Motiejunas.

20.25 Squadre in campo, tra pochissimo si parte.

20.20 Dieci minuti allo start, in corso la presentazione delle squadre alla “Segafredo Arena” di Bologna.

20.15 Un quarto d’ora alla palla a due del match valido per la ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega.

20.10 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Monaco.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Monaco, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Alla “Segafredo Arena” va in scena una sfida di alta classifica.

Reduce da due vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega la Segafredo Bologna di coach Luca Banchi riceve la visita della squadra del Principato per cercare di proseguire la fin qui ottima corsa europea di cui la compagine emiliana è stata protagonista. 16-9 il record della Virtus in Europa, con Bologna che occupa attualmente il terzo posto della classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona.

Il Monaco di coach Sasa Obradovic arriverà in Italia in un momento di ottima forma. La formazione monegasca è infatti reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive in Eurolega, tra le quali spicca quella del 19 gennaio quando al “Salle Gaston Médecin” Mike James e compagni hanno regolato con un roboante 98-74 il Real Madrid, infliggendo agli spagnoli una tra le uniche tre sconfitte sino a qui rimediate dalla capolista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Monaco, ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega, palla a due prevista per le ore 20.30 alla “Segafredo Arena” di Bologna. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

