Basket, la Virtus Bologna fallisce la rimonta e cade in casa contro l’AS Monaco in Eurolega

La Virtus Bologna non riesce a completare l’ennesima rimonta in Eurolega. I bianconeri cedono alla Segafredo Arena contro l’AS Monaco per 78-81, pagando un primo tempo difficile con gli ospiti che nel finale hanno saputo mantenere i nervi saldi per far saltare il fattore campo. Decima sconfitta stagionale per i bolognesi, che scivolano al quinto posto con lo stesso record del Panathinaikos Atene e dei monegaschi. Marco Belinelli è l’ultimo ad arrendersi dei suoi con 21 punti, insieme ai 15 di ‘Iffe’ Lundberg. Per gli ospiti, invece, 24 di uno scatenato Jordan Loyd e 21 del ‘folletto’ americano Mike James.

Uscita perfetta dai blocchi dei monegaschi con Jordan Loyd (0-5), con la Virtus Bologna che accorcia prontamente grazie a Belinelli e Shengelia (4-5). Isaia Cordinier ed ancora Shengelia mettono la freccia per i bianconeri (10-9), con gli ospiti che rispondono subito andando a +5 (12-17) a meno di tre minuti dalla prima sirena. Ognjen Dobric ed ‘Iffe’ Lundberg tengono le V-nere a contatto (16-19), con un piazzato di Okobo che vale il 16-21 dopo 10’ di gioco.

Nel secondo quarto è ancora Loyd a rendersi protagonista con quattro punti in fila per il vantaggio in doppia cifra del Monaco (16-26), con Jordan Mickey che scuote i compagni (21-29). Gli ospiti non ci stanno ed aggiornano il margine a +13 grazie a Donta Hall (23-36), con Lundberg e Cordinier che cercano di non far scappare gli avversari quando si entra nella seconda metà del quarto (27-38). I monegaschi sfruttano la mano ferma dalla lunetta di Loyd e dell’ex Olimpia Milano Mike James per portarti a +16 (27-43), con Capitan Marco Belinelli che si mette in proprio e segna cinque punti per il 35-45 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa si scatena ancora Marco Belinelli: doppia bomba in fila per aggiornare il bottino personale a 16 punti e riportare in un amen la Virtus Bologna a -4 (41-45), con il pubblico della Segafredo Arena in visibilio e coach Sasa Obradovic costretto a chiamare subito time-out. Jordan Loyd sblocca il Monaco (41-46), con la Virtus che morde le caviglie agli avversari (45-46). Mike James dà ossigeno ai monegaschi col 2+1 (45-49), ma è ancora Belinelli a guidare la reazione bolognese (47-49). Si prende la scena anche l’ex di turno ‘Mam’ Jaiteh con un parziale personale di 6-0 che riporta la squadra del Principato a +8 (48-56) a -2’31” dalla terza sirena. Ci pensa ‘Iffe’ Lundberg a scaldare il pubblico emiliano con la tripla del -4 (51-55), con Diallo da due ed il libero di Shengelia che fissano il punteggio sul 54-60 all’ultima pausa breve del match.

Jordan Mickey inaugura il quarto conclusivo col gioco da quattro punti: la Virtus Bologna ricuce lo strappo e torna a -2 (58-60). Blossomgame va a bersaglio dalla lunga distanza (58-63), ma ‘Iffe’ Lundberga replica con la stessa moneta (61-63). Loyd non ci sta e spara la bomba del +5 (61-66), con Polonara che appoggia per il -3 (63-66). Jordan Mickey ed Isaia Cordinier impattano dalla lunetta (66-66), con Achille Polonara che spara la bomba del sorpasso Virtus (69-68). Ci pensa Mike James a rimettere la freccia per il Monaco (70-74) a meno di quattro minuti dal termine della sfida, ma la Virtus Bologna non molla: Marco Belinelli è chirurgico dall’arco, parità e time-out Obradovic (74-74). 2/2 per Shengelia a cronometro fermo e +2 Virtus (76-74), ma Mike James s’inventa un canestro difficilissimo (76-77). Sorpassi e contro-sorpassi dalla lunetta tra Shengelia e Loyd-Brown III (78-80), con l’AS Monaco che mantiene i nervi saldi nel finale ed i bianconeri che falliscono gli ultimi possessi: finisce 78-81 alla Segafredo Arena, con la Virtus cade in casa in Eurolega e scivola al quinto posto.

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-AS MONACO 78-81 (16-21, 19-24, 19-15, 24-21)

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg 15, Belinelli 21, Pajola 1, Dobric 2, Shengelia 12, Hackett, Mickey 10, Polonara 5, Zizic, Dunston 5, Abass.

AS Monaco: Okobo 5, Loyd 24, Blossomgame 5, Brown III 1, Diallo 8, Cornelie ne, Jaiteh 7, Walker ne, Motiejunas 4, Ouattara, Hall 2, James 21.