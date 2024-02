Basket, Venezia conquista la semifinale di Coppa Italia. Battuta Pistoia: ora sfida con Milano

La prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2024 sarà tra Milano e Venezia. Alla vittoria dell’Olimpia contro Trento, ha risposto il successo della Reyer contro l’Estra Pistoia per 86-71. Una sfida che ha visto la squadra di Spahija allungare nel terzo quarto, resistendo poi agli assalti dei toscani negli ultimi dieci minuti.

Grandissima prestazione di Rayjon Tucker, che è il miglior marcatore del match con 23 punti. Importante per la Reyer la doppia doppia di Mfiondu Kabengele, che firma 13 punti e 13 rimbalzi. A Pistoia non bastano i 20 punti di Charlie Moore.

Subito ottimo inizio di Pistoia con la tripla di Hawkins che vale il 5-0. La squadra di Brienza tiene alta anche l’intensità difensiva e sulla rubata Varnado vola a schiacciare in solitaria (14-10). Venezia, però, replica con la fisicità di Kabengele e con i canestri di Wiltjer, compreso l’ultimo con cui si chiude il primo quarto in favore della Reyer (19-16). Si riprende e subito la Reyer prova a scappare, ma Pistoia ritrova il vantaggio con Moore (21-22). Un continuo botta e risposta da entrambe le parti e si chiude un primo tempo di grandissimo equilibrio con Venezia in vantaggio di due punti (36-34).

La Reyer rientra meglio dagli spogliatoi e con le giocate di Wiltjer e Tucker prova ad allungare (46-38). Kabengele porta anche la Reyer sulla doppia cifra di vantaggio, ma Varnado riavvicina nuovamente sul -5 la Estra (48-43). Il finale di quarto, però, premia nuovamente la Reyer spinta dai canestri del suo centro e di Wiltjer (61-50).

Ogbeide prova a fare la voce grossa sotto i tabelloni, ma Venezia ha uno scatenato Tucker che brucia la retina con due bombe consecutive, che danno il +12 alla Reyer (69-57). Pistoia cerca un ultimo sforzo, ma sono sei punti consecutivi di Brooks a respingere nuovamente i toscani. Finisce e la Reyer 86-71 conquista il secondo biglietto per la semifinale di questa Final Eight.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA RETER VENEZIA – ESTRA PISTOIA 86-71 (19-19, 17-18, 25-16, 25-18)

Venezia: Spissu 8, Heidegger 9, Casarin 6, De Nicolao 1, O’Connell, Janelidze, Kabengele 13, Brooks 7, Simms, Wiltjer 11, Tucker 23, Tessitori 8

Pistoia: Willis 3, De Rosa, Moore 20, Dembelè, Saccaggi 2, Del Chiaro 5, Varnado 13, Wheatle 10, Hawkins 4, Ogbeide 14