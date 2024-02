Pallanuoto, sorteggiati i gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024: il Settebello ritrova la Croazia!

Un nuovo incrocio per rifarsi. Non è stata fortunata come si sperava la Finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto tra l’Italia e la Croazia. Il Settebello allenato da Sandro Campagna ha lottato fino alla fine, andando vicinissimo alla conquista del titolo, con Fondelli a recitare il ruolo del mattatore e quel gol di Fatovic a 5″ dalla fine dal sapore di beffa.

I rigori nuovamente non hanno detto bene alla compagine tricolore, che nei fatti ha perso dai cinque metri il secondo campionato mondiale dopo quello di Budapest 2022 contro i vice campioni d’Europa. In questo caso sono stati fatali gli errori di Echenique e Di Fulvio dopo che Del Lungo ne aveva parato uno a Fatovic.

Resta comunque la bontà del percorso della formazione di Campagna che ha ottenuto la nona medaglia iridata della storia. Ora tutto è proiettato ai Giochi di Parigi e proprio in queste ore è stato effettuato il sorteggio dei gironi olimpici alla presenza dello Sports Director di Paris 2024 Aurélie Merle e dei giocatori Thomas Vernoux e Ugo Crousillat per gli uomini e Julliet Dhalluin con Lousie Guillet per le donne.

Ebbene le 12 squadre qualificate sono state divise in due gironi dai sei e avranno accesso ai quarti di finale le prime quattro classificate. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo A e ritroveranno i croati per una possibile rivincita, oltre che Romania, Grecia, Usa, Montenegro.

Di seguito i raggruppamenti:

GRUPPI TORNEO OLIMPICO PARIGI 2024 PALLANUOTO

GRUPPO A. Croazia, Italia, Romania, Grecia, Usa, Montenegro.

GRUPPO B. Spagna, Giappone, Ungheria, Serbia, Australia, Francia.