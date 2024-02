LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: Elisa Cosetti è sesta dopo le prime due rotazioni. Alle 12.00 gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.05 La nostra diretta live di chiude momentaneamente qui, appuntamento alle 12.00 per le prime due rotazioni al maschile. Un saluto da parte di OA Sport.

10.03 Dopo le prime due rotazioni comanda dunque la canadese Molly Carlson (168.90) davanti all’australiana Rhiannan Iffland (154.40), poi Macaulay (Canada – 141.05), Smart (Usa – 139.90), Arnett (Usa – 136.80) mentre Elisa Cosetti è sesta con un ottimo 135.20 a meno di 5 punti dal podio.

10.02 66.65 per Pennisi che è ottava, si chiude dunque la gara al femminile.

10.00 52.80 per Bornebusch (91.80 il totale), ora Xantheia Pennisi.

09.58 46.20 per la tedesca, tocca alla danese Annika Bornebusch, poi Xantheia Pennisi chiuderà la seconda rotazione.

09.57 85.50 per la canadese che è settima, ora Iris Schmidbauer (Germania).

09.56 57.60 per Bayon che è tredicesima, mancano pochi tuffi per chiudere questa seconda rotazione, ora Simone Leathead (Canada).

09.54 79.95 per Macalauy che sale in terza posizione, tocca alla francese Madeleine Bayon.

09.53 66.30 per Bader (128.70 il totale) che è settima, ora la canadese Jessica Macaulay.

09.51 84.00 per la statunitense Ellie Smart che con 139.90 sale in terza posizione. Ora la tedesca Anna Bader.

09.50 74.10 per l’azzurra che con un totale di 135.20 è quarta.

09.48 64.60 per la svizzera, è di nuovo il momento di Elisa Cosetti.

09.47 62.80 per Van Katwijk, tocca alla svizzera Morgane Herculano (Svizzera).

09.45 52.60 per Quintero che sale momentaneamente in sesta posizione, ora Ginni Van Katwijk (Paesi Bassi).

09.43 77.90 per Chinnock, 129.90 in totale. Tocca a Maria Paula Quintero (Colombia).

09.42 102.60 per la canadese che si presenterà domani in finale con un 168.90. Ora Emily Chinnock (Australia).

09.41 57.00 per Valente (102.50 il totale), ora Molly Carlson.

09.39 Non sufficiente il tuffo di Halbisch che arriverà alla finale di domani con meno di 100 punti, ora la brasiliana Patricia Valente.

09.36 94.60 per Iffland che con 154.40 passa momentaneamente in testa, ora la tedesca Halbisch.

09.33 90.00 per Arnett, ora Rhiannan Iffland.

09.32 Elisa Cosetti è dunque quinta dopo il primo tuffo alle spalle di Carlson (Canada), Pennisi (Australia), Herculano (Svizzera) e Bader (Germania), parte la seconda rotazione dove i coefficienti di difficoltà dei tuffi saliranno, tocca a Kaylea Arnett.

09.31 63.70 per Pennisi che si issa in seconda posizione, si chiude la prima rotazione.

09.30 39.00 per Bornebusch, ora l’australiana Xantheia Pennisi chiuderà la prima rotazione.

09.29 46.80 anche per Schmidbauer, tocca alla danese Annika Bornebusch.

09.27 46.80 per Leathead che è decima, ora Iris Schmidbauer (Germania).

09.26 45.50 per Bayon, ora la canadese Simone Leathead.

09.25 61.10 per Macaulay che appaia Elisa Cosetti al quarto posto. Ora Madeleine Bayon (Francia).

09.24 62.40 per Bader che è seconda dietro a Carlson, tocca alla canadese Jessica Macaulay.

09.23 55.90 per Smart che è quinta. Ora la veterana tedesca Anna Bader.

09.22 Soddisfazione per Cosetti che passa momentaneamente davanti a Rhiannan Iffland. Ora la statunitense Ellie Smart.

09.21 Ottimo tuffo per l’azzurra che con 61.10 si issa momentaneamente al terzo posto dietro Carlson ed Herculano.

09.20 E’ il momento dell’azzurra Elisa Cosetti.

09.18 Ottimo 62.40 per la svizzera che è seconda.

09.16 37.70 per Van Katwijk, ora la svizzera Morgane Herculano.

09.15 50.70 per Quintero. Tocca alla neerlandese Ginni Van Katwijk.

09.13 52.00 per l’australiana Emily Chinnock, ora la colombiana Maria Paula Quintero.

09.12 Ottimo il tuffo della canadese che con un 66.30 balza in testa.

09.11 45.50 per Valente, ha già fatto il vuoto Rhiannan Iffland. Ora Molly Carlson, vice-campionessa del mondo in carica.

09.10 45.50 per la tedesca Maike Elena Halbisch. Ora la brasiliana Patricia Valente.

09.09 44.20 per Sangpan.

09.07 Rhiannan Iffland apre con un 59.80, tocca alla statunitense Genevieve Sangpan.

09.05 46.80 per Kaylea Arnett con il primo tuffo di entrata obbligatorio per tutte (2.6 il coefficiente di difficoltà).

09.02 Inizia la giornata.

08.50 Si partirà tra dieci minuti con la statunitense Kaylea Arnett che sarà seguita dall’australiana Rhiannan Iffland, principale favorita per la vittoria finale.

08.40 Si partirà con la gara al femminile dove dai 20 metri sarà impegnata anche l’azzurra Elisa Cosetti, che cercherà di migliorare l’ottavo posto ottenuto a Fukuoka.

08.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle prime due rotazioni della gara dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle gare maschili e femminili dei tuffi dalle grandi altezze. A Doha si comincerà con i salti dai 27 metri con le prime due rotazioni che andranno a sommarsi con quelle del 15 febbraio per la classifica finale.

Sarà Constantin Popovici il grande favorito per il gradino più alto del podio, il tuffatore romeno è infatti reduce dalla vittoria agli Europei di Roma 2022 e da quella nella rassegna iridata di Fukuoka di circa sei mesi fa, la stessa Romania potrebbe puntare inoltre ad una nuova doppietta dopo quella del Giappone avendo a disposizione anche la carta Catalin-Petru Preda.

Outsider saranno poi lo spagnolo Carlos Gimeno e l’eterno francese Gary Hunt mentre per quanto riguarda l’Italia Davide Baraldi e Andrea Barnabà cercheranno invece di dare l’assalto alla top ten. Al femminile invece Elisa Cosetti (bronzo agli Europei di Roma) proverà invece a migliorare il nono posto ottenuto in Giappone in una gara dove il ruolo di favorita sarà recitato dall’australiana Rhiannan Iffland.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle prime due rotazioni dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha 2024. Si partirà dalle 9.00 con le gare al femminile per poi proseguire alle 12.00 con il maschile, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.