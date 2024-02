Basket femminile, Reyer Venezia in semifinale di Eurocup: Riga battuta 88-78

La Reyer Venezia è in semifinale di Eurocup femminile. Replicato al Taliercio il successo sulla TTT Riga: arriva un 88-78 contro le lettoni, che erano imbattute in campo europeo, sottolineando un dominio visto nel corso degli ottanta minuti complessivi. La squadra di Mazzon ringraziai 19 punti di Martina Fassina con un solo errore al tiro, a cui si aggiungono i 17 punti di Jessica Sheperd, i 14 di Francesca Pan e Matilde Villa ed i 12 di Lisa Berkani.

Buona partenza delle lagunari, che si affidano alle triple di Fassina: break di 11-2 in due minuti e mezzo e la Reyer è a condurre con un comodo 16-6. Ma le lettoni non si arrendono e controbattono con un controparziale di 9-0 dettato da Jasa e Lambert per il -1, ma Villa e Pan ci mettono una pezza per il 26-21 del 10′.

Reazione ulteriore di Riga, che attacca con convinzione trovando tiri facili, al 13′ arriva il pari con un appoggio della sempre presente Lambert (28-28), ma Venezia ha ancora la forza di tornare a condurre con un altro parziale a favore di 7-0 con i punti di Pan, Sheperd e Fassina. Ancora Pan con due triple concedono nuovamente la doppia cifra di margine, toccando anche il +14 prima dell’appoggio di Evelina Otto che manda le due squadre negli spogliatoi sul 53-41.

Le padroni di casa però si siedono un po’, perdendo troppi palloni in avvio di terzo parziale. Un break di 2-10 porta Riga nuovamente a contatto sul 55-53 grazie ad un ottimo terzo quarto di Otto; la tripla di Berkani dall’angolo ridà un po’ di respiro a Venezia, ma le ospiti continuano a far girare bene il pallone e mettono al 29′ la testa avanti per la prima volta con la tripla di Jasa (62-64). Ma arriva la reazione reyerina: canestro difficile di Shepard, due palle rubate concretizzate da Fassina e si arriva all’ultimo stop and go sul 68-64.

La Reyer allunga sul +9 con i canestri di Fassina e Shepard, mettendo così un margine discreto tenendo conto anche del +13 dell’andata. Riga ci crede ancora, riesce a portarsi anche ad un possesso di margine per due volte, l’ultima con il canestro di Claveau per 79-76, ma le lagunari mantengono il sangue freddo e mettono su lo strappo decisivo per chiudere la partita.