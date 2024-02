Sollevamento pesi: Massidda quarto agli Europei nella -67 kg. Argento di strappo per l’azzurro

Lo slancio condanna Sergio Massidda al quarto posto in occasione dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi. L’azzurro, in gara eccezionalmente per la categoria non olimpica -67 kg, ha dovuto cedere il passo agli avversari dopo aver realizzato una bella prova di strappo, dov’è arrivato l’argento.

L’inizio è ottimo per il sardo, bravo ad alzare al primo tentativo la misura di 135 kg, fallendo poi la seconda chance di 140 kg ma raddrizzando il tiro nella terza uscita, dove ha tirato su 141 kg. Più falloso il secondo segmento dove, a seguito degli ottimi 162 kg inaugurali, Massidda ha sbagliato le ultime due occasioni, fermandosi così a 303 kg totali, uno in meno del turco Ferdi Hardal, bravo a recuperare proprio nello slancio trovando 169 kg (argento di specialità) che hanno compensato i 135 kg dello strappo per un totale di 304 kg.

A vincere la gara è stato invece l’armeno Gor Sahakyan, terzo nella prima prova con 140 kg e trionfatore con i 171 kg della seconda per 311 kg totali. Bene poi il secondo turco in gara, Kaan Kahriman, al posto d’onore con 304 kg (135 kg+169kg). A lui l’oro di specialità nello strappo. Domani, giovedì 15 febbraio, salirà in pedana Mirko Zanni nella categoria -73 kg.