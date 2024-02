LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Valentina Margaglio ci prova nella gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di skeleton femminile valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. Sul budello tedesco va in scena la gara femminile che assegna il titolo iridato al termine di una stagione all’insegna delle emozioni.

Nel settore femminile tutti i favori del pronostico confluiscono su Kimberley Bos. Non solo perché è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e perché è una delle due donne ad aver ottenuto più di un successo nell’arco dell’inverno corrente, ma anche in virtù dell’eccellente rapporto che la lega alla pista di Winterberg. La trentenne olandese ha difatti vinto le ultime 3 gare disputate in questo contesto.

Il ruolo di principali alternative spetta alle tedesche Tina Hermann e Hannah Neise, nonché alla canadese Mirela Rahneva. La prima è, come Bos, stata in grado di affermarsi 2 volte nell’inverno 2023-24. Inoltre la quasi trentaduenne teutonica è abituata ad alzare l’asticella proprio quando sono in palio le medaglie iridate (i 4 titoli individuali parlano per lei). Le ventitreenne Neise è, invece, di casa nel senso più letterale del termine. Una dinamica da non sottovalutare in una disciplina come lo skeleton, dove la conoscenza del budello è cruciale. Infine, la trentacinquenne nordamericana di origini bulgare storicamente gradisce parecchio il tracciato.

L’azzurra Valentina Margaglio partirà nel folto gruppo delle outsider, del quale fa parte anche un’altra mezza dozzina di atlete. L’obiettivo più verosimile è quello di attestarsi nella top-ten, se poi dovesse arrivare qualcosa di più (prime sei posizioni) ci sarebbe da essere soddisfatti. Alla luce dell’elevata concorrenza, la medaglia va considerata un sogno. Improbabile sicuramente, impossibile no.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di skeleton femminile valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. La prima manche dello skeleton femminile scatterà alle ore 10.00, a seguire la seconda, la terza e la quarta dopodichè si assegneranno le medaglie alle 12.00.