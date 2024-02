LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Amedeo Bagnis mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di skeleton maschile valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. Sul budello tedesco va in scena la gara maschile che assegna il titolo iridato al termine di una stagione all’insegna dell’incertezza.

Amedeo Bagnis si fregiò dell’argento a St.Moritz 2023. Ripetere l’exploit non sarà affatto semplice, nonostante poche settimane orsono abbia conseguito una storica affermazione in Coppa del Mondo, artigliata non a caso proprio nel propizio budello elvetico. Verosimilmente, la dimensione del ventiquattrenne piemontese è quella della zona di classifica che va dal sesto al decimo posto. Issarsi più in alto, podio o meno, rappresenterebbe un risultato da giudicare positivamente. D’altronde i favoriti sono altri, così come ci sono altri outsider più quotati dell’italiano.

l principale papabile per l’oro è il tedesco Christofer Groother, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, uomo da “grandi appuntamenti” come testimonia il suo palmares, e sovente a proprio agio sulla pista di Winterberg. Il trentunenne teutonico dovrà però guardarsi dalla forte concorrenza del cinese Zheng Yin, indubbiamente l’atleta più in forma del momento.

L’asiatico ha alzato esponenzialmente l’asticella nelle ultime settimane, conquistando due vittorie consecutive. Non vanno sottovalutati neppure Matt Weston e Axel Jungk. Il britannico, detentore del titolo, non ha mai dimostrato grande sintonia con Winterberg, ma il talento non è in discussione. Il tedesco, viceversa, non sta vivendo un inverno particolarmente brillante, ma l’impianto situato in Renania è uno dei suoi preferiti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di skeleton maschile valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania.La prima manche dello skeleton femminile scatterà alle ore 10.00, a seguire la seconda, la terza e la quarta dopodichè si assegneranno le medaglie alle 12.00.