LIVE Paolini-Rybakina, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: contro la n.4 per continuare a sognare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale del WTA 1000 di Dubai, dove Jasmine Paolini affronta Elena Rybakina.

L’azzurra in questo torneo per lei particolarmente prodigo di soddisfazioni ha battuto nell’ordine: Beatriz Haddad Maia (14 del mondo), Leylah Fernandez (33) e Maria Sakkari (11), issandosi fino ad un’ostico quarto di finale. Di fronte c’è la numero 4 al mondo, la kazaka Elena Rybakina, che qui negli Emirati ha sconfitto Azarenka al 2° turno e Frech nella giornata di ieri in 3 faticosi parziali.

Jasmine Paolini ha l’occasione di ottenere un nuovo best ranking oggi, in caso di vittoria salirebbe infatti provvisoriamente a numero 21 del mondo. Il suo “destino” dipenderà anche dalle sorti della rumena Sorana Cirstea, ancora in gara, che potrebbe sopravanzarla. Ci sono due precedenti tra le due, entrambi del 2023: il primo fu vinto a Roma per 7-6, 6-1 dalla kazaka, mentre quello di Cincinnati dalla tennista della provincia di Lucca complice il ritiro di Rybakina a inizio 3° set.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale del WTA 1000 di Dubai tra Paolini e Rybakina, che prenderà il via dopo Cirstea-Vondrousova, dalle ore 11.00 di cui vi aggiorneremo.