Skeleton: Germania 1 si aggiudica la staffetta mista dei Mondiali, Italia 1 si ferma in 6a posizione

Germania 1 come da pronostico si è aggiudicata la gara di staffetta mista dei Campionati del Mondo 2024 di skeleton in corso di svolgimento a Winterberg (Germania). Sulla pista tedesca abbiamo assistito ad una gara emozionante che non ha lesinato in fatto di emozioni o colpi di scena.

La medaglia d’oro quindi, è andata a Germania 1 con Hannah Neise e Christopher Grotheer che hanno fissato il tempo di 1:59.09 che hanno saputo precedere Gran Bretagna 2 con Tabitha Stoecker e Matt Weston che si sono fermati a 12 centesimi, mentre completa il podio Germania 2 con Jacqueline Pfeifer e Axel Jungk a 22.

Si ferma in quarta posizione Gran Bretagna 1 con Amelia Coltman e Marcus Wyatt a 37 centesimi, quinta per gli Stati Uniti con Mystique Ro e Austin Florian a 46 mentre si ferma in sesta posizione a 55 Italia 1 con Valentina Margaglio (1:00.66) e Amedeo Bagnis (58.98) autori entrambi di una prova solida, ma senza la velocità giusta nel finale per attaccare il podio.

Settima posizione per Cina 2 con Yuxi Li e Wengang Yan a 1.03 ottava per Austria 2 con Janine Flock e Samuel Maier a 1.29 nona per Cina 1 con Dan Zhao e Zheng Yin a 1.30 quindi in decima posizione troviamo Canada 1 con Jane Channell e Blake Enzie a 1.45 che precede Italia 2 con Alessia Crippa (1:01.23) e Mattia Gaspari (59.47) a 1.61.