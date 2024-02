Skeleton, Amedeo Bagnis a metà gara è in lotta per le medaglie ai Mondiali. Al comando Grotheer

Christopher Grotheer è al comando della gara maschile al termine delle prime due manche dei Campionati Mondiali 2024 di skeleton in corso di svolgimento a Winterberg (Germania). Sul budello tedesco l’atleta di casa è in vetta alla classifica ma domani nelle due manche che andranno a concludere il programma, dovrà davvero stringere i denti, perchè il vantaggio su Matt Weston è ridotto. Per l’Italia buone notizie, dato che Amedeo Bagnis è assolutamente in corsa per podio e medaglie.

Christopher Grotheer, come detto, ha completato le prime due manche con il tempo complessivo di 1:54.30 (56.76 e 57.54) con un margine di appena 4 centesimi sul britannico Matt Weston (56.79 e 57.55), mentre è al momento al terzo posto il cinese Zheng Yin a 73 centesimi. (57.40 e 54.63).

Ottimo quarto il nostro Amedeo Bagnis (57.28 e 57.80) con un distacco di 5 centesimi dal podio, dopo due discese di spessore, mentre è quinto il tedesco Axel Jungk (57.71 e 57.44) a 85 centesimi.

Sesto il britannico Marcus Wyatt (57.29 e 57.44) a 87 centesimi, settimo il tedesco Felix Keisinger (57.14 e 58.06) a 90, quindi è ottavo il britannico Craig Thompson (57.27 e 58.02) a 99, davanti al cinese Wenhao Chen (54.94 e 57.36) ad un secondo esatto dalla vetta. Chiude 14°, infine, il nostro Mattia Gaspari (57.92 e 57.80) a 1.42 dalla vetta.