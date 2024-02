ATP Buenos Aires, altra finale per Bolelli e Vavassori: Barrientos/Matos ko in due set

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ci hanno preso gusto. Secondo torneo del 2024 in coppia, seconda finale: sicuramente meno illustre rispetto a quella degli Australian Open, ma arriva comunque un ultimo atto di rango sulla terra di Buenos Aires, battendo in de set il brasiliano Rafael Matos ed il colombiano Nicolas Barrientos, giustizieri della coppia Molteni/Gonzalez agli ottavi.

Primo set combattuto, con il duo sudamericano che riesce a cancellare una palla break nel quarto gioco. Ma i due azzurri continuano a spingere e ottengono ilo strappo nel sesto gioco, andando vicini a chiudere la frazione nell’ottavo game. Arriva un momento di distrazione quando vanno a servire per il set con Matos e Barrientos che recuperano, ma poi tornano di nuovo a spingere per chiudere il primo set sul 7-5.

Molto più scorrevole il secondo set: Matos e Barrientos sono sempre in difficoltà e annullano due palle break nel secondo game. Il break però arriva, nel sesto gioco, e Bolelli e Vavassori vanno dritti come un treno: 7-5 6-3 in meno di un’ora e mezza e affronteranno Marcel Granollers e Horacio Zeballos in finale.

I due azzurri concedono soltanto quindici punti sul loro servizio, concretizzando la loro supremazia soprattutto in risposta: 19 punti su 41 vinti sulla prima avversaria e otto palle break ottenute, di cui tre concretizzate.